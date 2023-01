A Lisa Marie Presley no le gustaba el lugar donde la enterraron: lo maldijo en una canción

Lisa Marie Presley falleció el pasado 12 de enero a sus 54 años de edad, a causa de un paro cardíaco. Su partida no solo dejó un gran vacío en el mundo de la farándula, también sorprendió a muchos, puesto que tan solo un día antes había asistido a los Golden Globes 2023.

Sus restos descansarán en el jardín de Graceland, la icónica mansión de Elvis Presley que su hija única administraba como un destino turístico.

No obstante, en el pasado, la exesposa de Michael Jackson y Nicolas Cages había expresado su desagrado por en dicho lugar.

A Lisa Marie Presley no le gustaba el jardín de Graceland, donde fue enterrada

En Memphis (Tennessee, Estados Unidos) está ubicada una mansión de 13.6 acres (casi 6 hectáreas) que Elvis Presley compró por 100 mil dólares en 1957.

En dicho lugar fue enterrado el cantante, así como sus dos padres y, tras la muerte del ‘rey del rock’, pasó a manos de su única hija. Fue en 1982 cuando Lisa Marie Presley decidió abrirla al público y generar algunas ganancias por cobrar la entrada, pero esto no significa que ella guardara una imagen positiva de la propiedad.



En el 2003, buscando hacerse de su propio camino en la música, la única hija de Elvis Presley lanzó la canción ‘Lights Out’, en la que se refirió al jardín de Graceland como “maldito” en un verso:

"Alguien apagó las luces en Memphis / oh, ahí es donde mi familia está enterrada y se ha ido / oh, sí / la última vez que estuve ahí noté un espacio vacío / oh, a lado de ellos en Memphis, sí / en el maldito jardín trasero".

"Someone turned the lights out there in Memphis /oh, that's where my family's buried and gone /oh yeah / last time I was there I noticed a space left /oh, next to them there in Memphis, yeah / in the damn back lawn".



Al ser cuestionada por ‘Playboy’ ese mismo año sobre por qué lo calificó de esta manera, respondió:

“Porque no podía poner ‘jardín trasero hijo de…’. No funcionaba melódicamente”.



En un tono más serio, Lisa Marie Presley explicó:

“El jardín trasero de Graceland es un cementerio, básicamente. ¿Cuántas personas tienen tumbas familiares en el patio trasero? ¿A cuántas personas se les recuerda su destino, su mortalidad, cada día? Todas las tumbas están alineadas y hay un lugar allí, esperándome, justo al lado de mi abuela”.



Cuando se le preguntó si “planeaba ser enterrada ahí”, aseguró:

“No planeo nada. Estoy segura de que terminaré ahí”.



Eso sí, con el tono sarcástico que la distinguió, Lisa Marie Presley también comentó cómo su muerte podría ayudar a traer más visitantes a Graceland:

“O pondré mi cabeza en una caja de vidrio (y la exhibiré) en la sala de estar, así atraeré más turistas”.



Lo cierto es que Lisa Marie Presley tenía otra razón para no disfrutar de la mansión que fue de Elvis: ella estaba ahí el día que el ‘Rey del Rock’ falleció.

De hecho, según lo publicado en la citada revista, la entonces niña “vio cómo la gente intentaba resucitarlo y preguntaba ‘¿Qué tiene mi papi?, hay algo malo con mi papi y voy a descubrirlo’”.



Cuéntanos en los comentarios, ¿tenías idea de la mala imagen que Lisa Marie Presley tenía de Graceland?