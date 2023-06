Famosos que recibieron herencias millonarias: propiedades, carros, cuentas de banco y más

En específico, algunas propiedades. Pero esto no quiere decir que sus problemas económicos quedaran completamente resueltos. En marzo del 2019, el también hijo de Mónica Durruti comentó en el segmento ‘A corazón abierto’ de Hoy que los inmuebles que heredó tenían “muchas deudas porque el juicio duró seis años. Al dejar los departamentos prácticamente abandonados, pues (no se pagó) mantenimiento, agua, luz, entonces, la verdad es que nosotros no teníamos lana (dinero)".