Mamá y bebé de Lesslie Polinesia sufren accidente automovilístico: esto se sabe de su estado de salud
La influencer reveló en redes sociales detalles del percance, que sucedió cuando la bebé y su abuela se dirigían a su casa.
Lesslie Polinesia preocupó a sus fans al revelar este jueves 21 de marzo que su mamá y su hija Alquimia sufrieron un accidente automovilístico .
Revelan estado de la hija y la mamá de Lesslie Polinesia tras accidente
La influencer compartió los detalles del incidente que afectó a su pequeña hija y a su madre mientras se dirigían a casa.
Según relató en su cuenta oficial de Instagram, experimentó una intensa sensación de enojo y no sabía cómo manejarla al entersarse de lo ocurrido, y es que Alquimia viajaba con su abuela en un automóvil cuando otro vehículo se cruzó y chocó contra el suyo.
Lo sorprendente fue que el conductor del otro vehículo resultó ser menor de edad y llevaba puesto su uniforme escolar. La situación se complicó cuando llegó al lugar el padre del adolescente, quien desestimó la responsabilidad de su hijo.
Después de que los ajustadores de seguros intervinieron, el padre del niño se mostró intransigente y se negó a asumir la responsabilidad del accidente e, incluso, afirmó tener contactos en la Fiscalía.
Frente a la actitud del padre del menor, Lesslie Polinesia expresó su desaprobación ante el comportamiento del individuo. Detalló que se sentía frustrada por la experiencia que les tocó vivir y alegó que el padre del menor utiliza sus influencias en el gobierno para evadir las consecuencias.
La youtuber precisó que lo importante es que ni su hija ni su madre corrieron peligro y están sanas y salvas en su hogar.
Lesslie Polinesia sufrió durante su embarazo
El 27 de febrero de 2024, Lesslie Polinesia debutó como mamá con el nacimiento de su hija. Su llegada no estuvo exenta de complicaciones, ya que la influencer experimentó dificultades durante su embarazo.
El delicado estado de salud de Lesslie la mantuvo hospitalizada durante algunas semanas; a pesar de los desafíos, Alquimia finalmente llegó al mundo, y para recibirla, su famosa mamá compartió un emotivo mensaje
“27/12/23… Gracias mi vida por llegar a este mundo, enseñándome tanto en cada momento desde que estabas en mi pancita con todo mi amor te abrazo siempre. Eres el regalo más grande que me ha dado la vida TE AMO MI HERMOSA BEBÉ”, expresó.