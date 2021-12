Laura Carmine revivió el trauma de perderlo todo al ver cómo explotó el apartamento donde vivía

“Yo creo que al principio el shock es ver que lo perdiste todo. De entrada, uno no entiende. Llegamos a pensar ‘Trabajé tanto y perdí todo en un abrir y cerrar de ojos’, pero no te das cuenta de lo emocional. O sea, yo en el momento no me traté porque me sentía una mujer muy fuerte, aunque la realidad es que estaba en shock. Entonces no fue hasta que caí en cuenta que necesitaba ayuda psicológica que fui a una consulta porque caí en una depresión postrauma”, recordó.