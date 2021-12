Estilista de Lady Gaga en ‘House of Gucci’ compartió los productos que utilizó con la cantante

Lady Gaga es conocida desde hace más de una década por su música y looks, desde las enormes plataformas hasta los vestidos llenos de glamour, en donde se pare, asista a una alfombra roja o premiación, la artista siempre hace un ‘statement’.

En las recientes premieres de ‘House of Gucci’, la cantante de 35 años marcó un hito con sus elegantes y sofisticados ‘outfits’, al final del día, la casa de modas italiana es “sinónimo de riqueza y poder”, como explica la actriz al inicio de la cinta.

Pero no sólo fue la ropa de Gaga o actuación que hicieron una declaración. Gracias a su estilista, su cabello ayudó a transformarla en Patrizia Reggiani, quien fue condenada por contratar a un sicario para matar a su exesposo, Maurizio Gucci.

El hombre detrás de la melena de Lady Gaga fue su famoso y estilista de cabecera, Frederic Aspiras, quien colaboró una vez más con la intérprete de ‘Bad Romance’ para crear los estilismos en la cabellera de la famosa.

Aspiras reveló a ‘The New York Post’ que utilizó 10 pelucas y realizó un total de 50 peinados, además creó un libro de 400 páginas con ideas de peinado y maquillaje para hacer cada look.

Pero más allá del trabajo con el lápiz y piel, el estilista argumentó que se inspiró en alguien sumamente importante.

“Esta película es realmente una carta de amor para mi difunta madre. Falleció seis meses antes de la filmación y era peluquera profesional. Todos los peinados que vieron fueron realizados con técnicas que ella me enseñó cuando era pequeño. Ella era mi verdadera inspiración y la luz que me ha mantenido en pie”.



Asimismo, aspiras confesó cuáles fueron sus peinados favoritos en ‘House of Gucci’ y cómo los logró con tan sólo 12 productos para el cabello, mismos que no superan los 50 dólares.

Ondas suaves para la joven Patriztia



Para este look elegante, en donde el personaje de Lady Gaga conoce a su próximo esposo, Aspiras recurrió a sus productos favoritos.

“Siempre tengo produtos Joico conmigo todo el tiempo, realmente no puedo vivir sin ellos. Tienen una gama tan amplia para cualquier peinado y son muy confiables”.



Para iniciar el proceso, el estilista comenzó a lavar el cabello con el shampoo y acondicionador Joico para ayudar a conservar el tono marrón en la melena de Lady Gaga.

Posteriormente quitaba el exceso de humedad del cabello con una toalla, el siguiente paso era aplicar un spray anti brillo para dar paso a colocar tubos o rodillos para el cabello, colocó un poco de gel y así lograr que su melena se mantuviera en su lugar.

A continuación retiraba los tubos y acomodaba el cabello con ayuda de un cepillo de cerdas de jabalí para dar forma a la cabellera de un lado y conseguir volumen, el último paso fue aplicar spray con un poco de brillo.

El permanente en “Father, Son and House of Gucci”

De acuerdo con el estilista profesional este es su look favorito de Gaga a lo largo de la cinta.

“Mi (look) favorito es el permanente que lleva Patrizia cuando se reúne con Paolo Gucci, y dice la icónica frase: ‘Father, Son and House of Gucci’”.



Para crear unos rizos sin mucho esfuerzo, primero secó todo el cabello con una toalla sin maltratar la melena.

Luego separó algunos mechones mientras les daba vueltas con ayuda de sus dedos utilizando un suero anti frizz. A continuación, con una espuma para el cabello distribuyó el producto de manera uniforme sobre la melena húmeda, para después pasar una secadora con aire tibio mientras le dio forma al cabello.

Como penúltimo paso fue darle varias pasadas a su cabeza con una peineta y conseguir el volumen característico de los 80. Finalmente aplicó un spray para el cabello y voluminizador.

Vibras de los 80

Para este look, Apiras pasó protector de calor en crema por todo el cabello de Lady Gaga, posteriormente con la melena húmeda aplicó una espuma y lo peinó con secadora y cepillo redondo para dar el efecto voluminoso de arriba hacia abajo.

Con ayuda de una rizadora de cabello y protector de térmico, el estilista tomó el fleco de la actriz y comenzó a hacer rizos.