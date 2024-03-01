Famosos

Muere actor de ‘La sombra del pasado’: así dan a conocer la lamentable noticia

El actor Roberto Hernán, quien formó parte de ‘La rosa de Guadalupe’, celebró 50 años de carrera en 2020.

Univision picture
Por:Univision
Video Muere Adan Canto, actor mexicano de 'Narcos' y 'X-men': el cáncer truncó sus sueños

La tarde de este 29 de febrero el mundo del espectáculo se vistió de luto al confirmarse la muerte del actor Roberto Hernán, quien formó parte de innumerables telenovelas, como ‘La sombra del pasado’, y programas unitarios en los últimos 50 años.

La noticia fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Intérpretes a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde con un emotivo mensaje lamentaron el fallecimiento del intérprete y externaron sus condolencias a la familia de Hernán.

PUBLICIDAD

“ANDI México comunica el fallecimiento del socio intérprete Roberto Hernán, actor conocido por producciones como ‘De pocas, pocas pulgas’, ‘La rosa de Guadalupe’, y ‘La sombra del pasado’. A sus familiares y amigos le mandamos nuestras más sentidas condolencias”, precisaron en la red social.

Roberto Hernán formó parte de telenovelas y programas como 'La rosa de Guadalupe'
Roberto Hernán formó parte de telenovelas y programas como 'La rosa de Guadalupe'
Imagen Twitter ANDA

Más sobre Famosos

Muere actor de Simplemente María: había sido diagnosticado con dura enfermedad
2 mins

Muere actor de Simplemente María: había sido diagnosticado con dura enfermedad

Univision Famosos
Novia de Romina Marcos revela trastorno que padece y deseaba ocultar
2 mins

Novia de Romina Marcos revela trastorno que padece y deseaba ocultar

Univision Famosos
Dictan sentencia a Sean ‘Diddy’ Combs: estos años estará en prisión
1:06

Dictan sentencia a Sean ‘Diddy’ Combs: estos años estará en prisión

Univision Famosos
Carmen Aub revela que su hija podría necesitar implante tras ser diagnosticada con sordera
3 mins

Carmen Aub revela que su hija podría necesitar implante tras ser diagnosticada con sordera

Univision Famosos
Michelle Renaud se conmueve con tierno regalo que jamás imaginó tener: "Hubiera sido hermoso"
0:55

Michelle Renaud se conmueve con tierno regalo que jamás imaginó tener: "Hubiera sido hermoso"

Univision Famosos
¿Captan a Shakira “besando” a misterioso galán en pleno show?: la verdad detrás de viral video
1 mins

¿Captan a Shakira “besando” a misterioso galán en pleno show?: la verdad detrás de viral video

Univision Famosos
¿Florinda Meza se burla de ser “la tercera” mujer “más odiada” de México?: así reaccionó
0:55

¿Florinda Meza se burla de ser “la tercera” mujer “más odiada” de México?: así reaccionó

Univision Famosos
“Te hace falta inestabilidad en tu vida”: el consejo que Nodal le dio a Leonardo Aguilar
0:59

“Te hace falta inestabilidad en tu vida”: el consejo que Nodal le dio a Leonardo Aguilar

Univision Famosos
Hallan sin vida a presentadora de televisión: tenía 21 años
1 mins

Hallan sin vida a presentadora de televisión: tenía 21 años

Univision Famosos
Alexis Ayala responde a acusaciones de presunta violencia de su ex Paty Díaz
1:20

Alexis Ayala responde a acusaciones de presunta violencia de su ex Paty Díaz

Univision Famosos

Hasta el momento, su familia no se ha pronunciado ante su deceso, por lo que se desconoce qué provocó la muerte del primer actor y dónde descansarán sus restos.

¿Quién era Roberto Hernán?

Roberto Hernán fue un actor que logró forjar una larga trayectoria en televisión, formando parte de innumerables telenovelas y programas unitarios.

Dentro de los melodramas de los que formó parte están ‘De pocas, pocas pulgas’, ‘María Belén’, ‘La mujer del Vendaval’ y ‘La sombra del pasado’, telenovela que puedes ver en exclusiva por ViX.

Tuvo la oportunidad de trabajar junto a estrellas como Maribel Guardia, Michelle Renaud, Pablo Lyle, Joana Benedek y René Strickler, entre otros.

Su último trabajo en televisión fue la serie biográfica de Juan Gabriel, donde interpretó a ‘Don Torres’.

Roberto Hernán también fue un rostro recurrente en programas unitarios de Televisa, participando en múltiples episodios de ‘La rosa de Guadalupe’, de la que formó parte de 2008 a 2012, y ‘Como dice el dicho’.

En octubre de 2020, la Asociación Nacional de Actores reconoció la carrera del actor de más de 50 años y le entregó la medalla de oro ‘Eduardo Arozamena’, con la cual reconoció su trayectoria artística.

Relacionados:
FamososCelebridadesPremio Lo NuestroMuertes de famososLa Rosa De Guadalupe

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD