Muere actor de ‘La sombra del pasado’: así dan a conocer la lamentable noticia

La tarde de este 29 de febrero el mundo del espectáculo se vistió de luto al confirmarse la muerte del actor Roberto Hernán, quien formó parte de innumerables telenovelas, como ‘La sombra del pasado’, y programas unitarios en los últimos 50 años.

La noticia fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Intérpretes a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde con un emotivo mensaje lamentaron el fallecimiento del intérprete y externaron sus condolencias a la familia de Hernán.

“ANDI México comunica el fallecimiento del socio intérprete Roberto Hernán, actor conocido por producciones como ‘De pocas, pocas pulgas’, ‘La rosa de Guadalupe’, y ‘La sombra del pasado’. A sus familiares y amigos le mandamos nuestras más sentidas condolencias”, precisaron en la red social.

Roberto Hernán formó parte de telenovelas y programas como 'La rosa de Guadalupe' Imagen Twitter ANDA

Hasta el momento, su familia no se ha pronunciado ante su deceso, por lo que se desconoce qué provocó la muerte del primer actor y dónde descansarán sus restos.

¿Quién era Roberto Hernán?

Roberto Hernán fue un actor que logró forjar una larga trayectoria en televisión, formando parte de innumerables telenovelas y programas unitarios.

Dentro de los melodramas de los que formó parte están ‘De pocas, pocas pulgas’, ‘María Belén’, ‘La mujer del Vendaval’ y ‘La sombra del pasado’, telenovela que puedes ver en exclusiva por ViX.

Tuvo la oportunidad de trabajar junto a estrellas como Maribel Guardia, Michelle Renaud, Pablo Lyle, Joana Benedek y René Strickler, entre otros.

Su último trabajo en televisión fue la serie biográfica de Juan Gabriel, donde interpretó a ‘Don Torres’.

Roberto Hernán también fue un rostro recurrente en programas unitarios de Televisa, participando en múltiples episodios de ‘La rosa de Guadalupe’, de la que formó parte de 2008 a 2012, y ‘Como dice el dicho’.