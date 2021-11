Leonardo DiCaprio improvisó dos escenas para Tarantino: en una terminó sangrando

Leonardo DiCaprio es uno de los actores más reconocidos de las últimas décadas con seis nominaciones al Oscar, siendo la obtenida por ‘Once Upon a Time in Hollywood’, dirigida por Quentin Tarantino, la más reciente.

A la par, ‘Once Upon a Time in Hollywood’ está ambientada en el momento en el que sucedió el asesinato de Sharon Tate, vecina de Rick Dalton en la película, por parte de la familia Manson.