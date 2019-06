La boda de Chiquis y Lorenzo: esto es lo que sabemos del matrimonio del año

Lugar y fecha

Pedro Rivera Jr. no será el pastor que los una ante los ojos de Dios

El mayor de los hermanos Rivera confesó en entrevista con Despierta América , que él no oficiará la misa, pues será padrino de biblia junto a su esposa. Recordemos que Pedro Rivera Jr. es pastor de la Iglesia Primer Amor, la cual se ubica en Long Beach, California.

Chiquis quiere que su madre esté en la boda



Recientemente la primogénita de Jenni Rivera confesó que le gustaría que su madre estuviera "presente" en su boda: "Me encantaría que mi mamá estuviera presente en alguna manera o de alguna forma, ya sea algo de ella o algo que la represente, pero por supuesto el día que yo me case quiero que ella esté", dijo para el show Al Rojo Vivo. Aunque confesó que tal vez podría ser a través de unas zapatillas: "No sé si sea un par de tacones, será algo que la represente bien".