La Arrolladora Banda el Limón

Integrante de La Arrolladora Banda El Limón sufre aparatoso accidente automovilístico

Salvador Arzate informó en redes sociales que el auto en el que viajaba fue impactado por un tráiler en una carretera de México. El músico mostró imágenes del accidente.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Salvador Arzate, integrante de La Arrolladora Banda El Limón, sufrió un accidente automovilístico cuando viajaba en una carretera de Jalisco rumbo al estado de Guanajuato, en México.

El músico utilizó las redes sociales para informar que tanto él como su acompañante estaban "bien" y mostró imágenes de cómo quedó el auto en el que circulaban.

"Familia, bendito Dios estamos bien (…) Solamente queda el susto pero bueno, bendito Dios estamos bien", dijo en un video publicado en su perfil de Instagram.

Salvador explicó que el carro en el que transitaba estaba detenido cuando un tráiler los embistió.

" El carro estaba parado esperando a la banda y valió madre, pero pues bueno. Ahí está mi compa Chuy y estamos bien".

Salvador Arzate muestra imágenes del accidente que vivió en carretera.
Salvador Arzate muestra imágenes del accidente que vivió en carretera.
Imagen Salvador Arzate/Instagram

Salvador Arzate hace petición a los traileros

El integrante de La Arrolladora Banda El Limón hizo una especial petición a los choferes de tráiler para evitar estos accidentes.

"A los traileros, si andan recio o si andan mal por favor no manejen, de verdad, esto es lo que se causa, si se quedan sin frenos la neta, bendito Dios nada más quedó en esto".

Además, acompañó las imágenes que publicó en Instagram con una reflexión.

"Trata de no salir de tu casa molesto, enojado o sin despedirte. Lo que estás dejando allí es lo que más amas, dejas parte de tu corazón. La vida es impredecible y puedes no volver a tener la oportunidad de despedirte nuevamente", escribió.

Salvador Arzate es percusionista en La Arrolladora Banda El Limón.

Salvador Arzate
Salvador Arzate
Imagen Salvador Arzate/Instagram
