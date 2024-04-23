William Levy

Excompañera de Samadhi hace petición ante escandalosa ruptura de William Levy y Elizabeth Gutiérrez

La actriz habló por primera vez sobre la polémica que rodea a la expareja tras hacer pública su separación definitiva y los “altercados domésticos” que vivieron meses antes.

Paulina Flores.
Kimberly Dos Ramos habló por primera vez ante los medios de la polémica que desde hace unas semanas rodea a William Levy y Elizabeth Gutiérrez tras la confirmación pública de su separación.

La actriz, quien compartió créditos con el galán cubano y Samadhi Zendejas en la serie ‘Vuelve a mí’, que puedes ver en VIX, aprovechó los reflectores para alentar a la empatía y pedir que no se especule sobre el rompimiento.

“Ser figura pública no es fácil, que la gente sepa de nuestras relaciones (sentimentales) es bien difícil. Ponernos en los zapatos de ellos dos (Elizabeth Gutiérrez y William Levy) es importante y más porque se especula tanto, se habla tanto, pero la realidad la tienen ellos, son los que viven esa relación, así que aquí lo importante es no especular tanto, no hablar tanto y más cuando hay niños de por medio”, manifestó a Mezcalent.

La actriz destacó que mantiene una relación cercana con Elizabeth y William por lo que prefirió reservar su opinión.

“Sí es un proceso difícil. Además de que los quiero mucho, tanto a Elizabeth como a William, la verdad es algo en lo que no puedo opinar porque al final de cuentas no es mi vida, no es mi relación”, dijo.

Por último, Dos Ramos instó a respetar la privacidad de la expareja a quienes se dirigió con cariño, deseando que las cosas pronto tengan una solución favorable para ambos.

“Lo importante es que ambos sean felices y que se pueda aclarar esta situación, dejarlos un poco en ese proceso, que es de ellos. Les mando un beso enorme, muchas bendiciones y que pase lo mejor para ustedes, los quiero mucho”, finalizó.

¿Qué pasa entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez?

Tras rumores que ligaban sentimentalmente a William Levy con Samadhi Zendejas, Elizabeth Gutiérrez confirmó a Hola USA, el pasado 9 de abril, su ruptura definitiva con el cubano tras más de dos décadas de relación y dos hijos en común.

Tras las declaraciones de la actriz, Levy se manifestó en un breve comunicado en Instagram en el que destacó que no diría nada que hiciera quedar mal a su expareja y se centraría en proteger el bienestar de sus hijos.

Días después se dieron a conocer los reportes policiales de las cuatro visitas que oficiales hicieron a la residencia que compartía la expareja hasta hace unos meses tras altercados domésticos”.

Imágenes de una de las visitas de los oficiales también se hizo pública avivando el escándalo entre la expareja, pues revela acusaciones de infidelidad y los problemas económicos a los que se estaría enfrentando Elizabeth tras su separación.


