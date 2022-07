Kim Kardashian reafirma que “comería mierda” si le dijeran que así se vería más joven

La estrella de ‘The Kardashians’ recordó cuando afirmó que sería capaz de ingerir excremento si eso le diera la "eterna juventud". Kim Kardashian dijo estar dispuesta a hacer "cualquier cosa" para "lucir joven", pero aclaró que eso no significa que no sepa la diferencia "entre eso y un nivel poco saludable de sentir que no puede envejecer”.Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX : entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.