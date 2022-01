Kendall Jenner ayudará a comunidades rurales en Jalisco, este es el proyecto que hará

De acuerdo con el sitio ‘Celebrity Net Worth’, el patrimonio de Kendall Jenner asciende a los 45 millones de dólares. La estrella que participó en el ‘reality show’ ‘Keeping Up with the Kardashians’, es una de las modelos mejor pagadas del mundo. Entre junio de 2015 y junio de 2016, ganó 10 millones. Eso es más del doble de los aproximadamente 4 millones que ganó el año anterior.