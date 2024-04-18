Karla Panini revela el motivo por el que “se arrepiente” de tener a su primer hijo: “No fue mi mejor decisión”

Video Karla Panini causa polémica por vender playeras con una frase que todos dicen de ella

Karla Panini enfrenta una nueva polémica y es que confesó que “se arrepiente” de haber tenido un hijo con su exesposo Óscar Burgos.

Las declaraciones de la conductora se dieron hace nueve días en el podcast 'Mal influencers al aire', donde habló de las malas decisiones que tomó en el pasado, siendo una de ellas procrear a su primogénito durante su matrimonio con el comediante.

“Honestamente, nunca debí haber tenido un hijo con Óscar. Es la verdad, yo siempre lo digo. No fue mi mejor decisión. No fue la mejor elección, está ahí mi hijo, pero sí creo que honestamente me equivoqué”.

Aunque afirmó que agradece a Dios por su hijo, Karla Panini reiteró que sabe que “se equivocó”.

“Hay cosas que batallo…Está ahí mi hijo y doy gracias a Dios por mi hijo. Es, como mis cuatro hijos, mi motor y lo que me ancla en esta vida, pero sí creo honestamente que me equivoqué. Al final de cuentas por eso tuvimos un divorcio”.

'La Lavandera Güera' mencionó que su arrepentimiento viene de que no tiene la misma forma de pensar que su exesposo, hecho que ha provocado que tenga que “lidiar” con situaciones incómodas.

“No es que me cayera mal o no, es que lidio con unas cosas que a mí no me parecen que él hace en redes y a mí no me parecen ciertas cosas ¿por qué? porque tengo un hijo con él y el punto es que hay cosas que no las hagas por tus hijos”.

Afirmó que sabe que ella “tampoco es el mejor ejemplo” para su hijo, pero que trata de “ser mejor persona” todos los días. Karla Panini aceptó que actualmente puede sobrellevar las diferencias con Óscr Burgas gracias a Carolina, actual esposa del conductor.

“Todos los días trato de reinventarme y ser mejor persona, pero hay cosas que batallo, hay cosas que no me gustan y tengo que lidiar, porque gracias a Dios tengo una relación bien bonita con Caro y gracias a Dios hay muchas cosas que puedo hablar con ella y con Óscar no”.

La esposa de Américo Garza señaló que uno de los principales motivos de sus diferencias con Burgos y de su separación es que “piensan totalmente distinto” y “son totalmente extremos”.

“Él y yo somos totalmente el extremo de lo que quieras, por eso no terminó bien el matrimonio y por eso decidimos separarnos. Sí doy gracias por mi hijo, él lo sabe, siempre se lo digo. Él es una maravillosa bendición, pero es lo que pienso, son malas decisiones”.

Tras sus declaraciones, Karla Panini precisó que está arrepentida de “muchas cosas”, pues sabe que tomó “malas decisiones” por su egocentrismo.

“No estaba tan chiquita, no era ingenua. Hubo un tiempo de mucha confusión en mi vida, hubo un tiempo de mucho egocentrismo, pero sí es un tema que estaba fuera de mi realidad, de lo que realmente soy, arrepentida estoy de muchas cosas, de muchas decisiones que tomé, de tiempos incorrectos que no debí”.

Karla Panini y Óscar Burgos se casaron en 2008, en una boda que se transmitió por televisión; fruto de su relación nació su hijo Gabriel. Cinco años después, la pareja anunció su separación.

El video de la conductora hablando de su hijo provocó que se volviera viral y desató una ola de críticas redes sociales, donde la tacharon de “mala madre”.

Karla Panini enfrenta a haters

La conductora no se quedó callada y en su cuenta oficial de Instagram respondió a todos aquellos que la criticaron por sus declaraciones.

“No sabía que en México la gran mayoría de las mujeres aman, respetan y les guardan luto a los exes. Debo ser de otro planeta (hipócritas de redes sociales). Sean valientes y entienden que esto no tiene nada que ver con los hijos que tuvieron”, comentó este 17 de abril.

Karla Panini también se lanzó contra los medios de comunicación que sacaron de contexto sus declaraciones, llamándolos “pedorros”.

“Mejor pónganse a ver el podcast para que se informen bien… Aún te vendo, si no, no hablas ni sigues inventando de mí. Medio de comunicación pedorro”.