Julio César Herrera Julio César Herrera, actor de 'Yo Soy Betty, La Fea’, revela que fue víctima de abuso infantil En un reciente evento en Colombia para alzar la voz sobre el abuso infantil, el actor Julio César Herrera, quien dio vida a Freddy en 'Yo Soy Betty, La Fea', reveló que es parte de la estadística al haber sido violentado en su niñez y adolescencia.



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Julio César Herrera, conocido mundialmente por su personaje de Freddy en ‘Yo Soy Betty, La Fea’, reveló que durante su niñez y su adolescencia sufrió abuso sexual.

Por lo cual, el actor se sumó a la voz de la Fundación Lucerito y Cifras, para concientizar sobre este delito que presenta altas cifras en Colombia.

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En su intervención cargada de emotividad, Julio César compartió su testimonio personal, con el cual pretende hacer un llamado a la solidaridad para visibilizar esta problemática que afecta a miles de menores.

"Yo me llamo Julio César Herrera, claramente también fui abusado de mi niñez, mi adolescencia”, dijo al inicio de su discurso en el evento.

Visiblemente afectado, el actor pidió a los presentes que lo ayuden a dar un grito sobre esta problemática.

“Si esto es un grito anual, pues quiero que griten conmigo, porque creo que muchos estamos sintiendo ahí en las mesas, en nuestros corazones, cada una de las palabras que dijo César (uno de los ponentes del evento), cada una de estas cifras”.

Julio César pidió a los presentes que gritaran con él: "Son más de 550.000 casos de violencia en niños, niñas y adolescentes. ¡No! Son más de 302.000 casos de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. ¡No! Y solamente se han ejecutado 74 casos. ¡No!", dijo.

El actor no dio detalles de lo que sufrió, sin embargo, compañeros de la telenovela le externaron su apoyo en redes, como Lorna Ceped, quien interpretó a Patricia Fernadez: “Te adoro amore”.

Por su parte, Jorge Enrique Abello, quien dio vida a don Armando escribió: “Julito te quiero mucho”.

Julio César Herrera confesó haber vivido abuso infantil. Imagen Julio César Herrera/Instagram

¿Quién es Julio César Herrera?

Julio César Herrera es un actor colombiano nacido el 11 de julio de 1969, reconocido principalmente por su trabajo en televisión, cine y teatro. Se hizo muy popular a finales de los años noventa gracias a su papel como Freddy Stewart Contreras en la exitosa telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, donde interpretaba al carismático mensajero de EcoModa.

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A lo largo de su carrera, Herrera ha participado en numerosas producciones como ‘Ecomoda’ ,’Doña Bárbara’ , ‘La hipocondríaca’ , ’'Sin senos sí hay paraíso’ y la serie de Netflix ‘Chichipatos’.