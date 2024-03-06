¿De qué murió Juan Verduzco, el querido ‘Don Camerino’ en ‘La Familia P. Luche’?

Video ¿'Don Camerino' tuvo "problemas con su cerebro"?: revelan detalles sobre la muerte de Juan Verduzco

La muerte del actor Juan Verduzco, quien encarnó al entrañable ‘Don Camerino’ en el programa ‘La Familia P. Luche’, entristeció al mundo del entretenimiento mexicano.

Fue el pasado 4 de marzo cuando la Asociación Nacional de Actores (ANDA) dio a conocer la noticia del fallecimiento del intérprete, a los 78 años, vía X (antes Twitter).

“Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz”, escribieron en el comunicado, que acompañaron con una fotografía del artista.

En su mensaje, la organización mexicana no dio a conocer la causa del deceso de Juan Verduzco, quien, de acuerdo con TVyNovelas, llevaba algún tiempo alejado de los reflectores.

¿De qué murió Juan Verduzco?

A horas de que trascendiera lo ocurrido, el hijo del intérprete, Juan Carlos Verduzco, reveló que la salud de su padre resultó afectada por un padecimiento.

“Tuvo una enfermedad ahí complicada que se llama esclerosis”, compartió en entrevista con el programa Hoy, transmitida este 6 de marzo.

“Aproximadamente yo creo que tenía con eso como año y medio o dos, más o menos. Últimamente ya se deterioró más”, explicó.

La esclerosis múltiple es "una enfermedad del cerebro y la médula espinal que puede provocar discapacidad", explica Mayo Clinic. Algunas personas que padecen esta enfermedad incurable pueden perder la capacidad de caminar.

El descendiente del artista que encarnaba a ‘Don Camerino’ igualmente se sinceró acerca de cómo fueron sus últimos momentos.

“Al fin y al cabo lo estuvimos cuidando bien. Fue una muerte tranquila, murió dormido (y) eso es paz, y aquí estamos todos, apoyando”, señaló.

“(Era) una persona maravillosa, muy querida por todo México”, finalizó Juan Carlos, quien se encontraba a las afueras de la funeraria en la que le dieron el adiós a Juan Verduzco.

El velorio del actor se realizó de forma privada este 5 de marzo en un recinto en la Ciudad de México, al que asistió Bárbara Torres, que trabajó con él en ‘La Familia P. Luche’.

¿Juan Verduzco sufrió “problemas cerebrales”?

De forma independiente, César Bono reveló, recalcando que no deseaba “cometer errores porque son cosas muy delicadas”, que Juan Verduzco presuntamente tuvo un daño cerebral.

“Sé que tuvo problemas con su cerebro, al igual que yo, porque él tomaba terapias en Puebla”, expuso en declaraciones presentadas en el canal de YouTube ‘El cuadro’ este 5 de marzo.

“Alguna vez hablamos por teléfono, que a él le habían dado muy buen resultado”, recordó la estrella de ‘Vecinos’, que puedes disfrutar aquí en ViX.

Bono puntualizó que al referirse a dicha situación no quiere “decir si tuvo que ver o no” con el deceso de Verduzco, pero recalcó que ambos sufrieron “problemas cerebrales”.