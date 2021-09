Juan Soler dice que la separación de Maki y la trágica muerte de su padre fueron igual de difíciles

Soler explicó que por algunos meses no pudo ver a sus hijas Mía y Azul, de 16 y 14 años, respectivamente, pues "no sabía que ellas se iban a ir a Miami" y no había pedido los permisos a la producción de la telenovela que estaba grabando, por lo cual duró cuatro meses sin verlas, "sí fue muy duro".