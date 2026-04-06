Juan Soler Juan Soler estalla por pregunta sobre su supuesta cercanía con Claudia Lizaldi: novia del actor reacciona El actor y la presentadora Paulina Mercado dijeron qué piensan de que la actriz ha sido señalada por presuntamente estar “muy encima” del argentino. Fue la periodista Martha Figueroa quien habló al respecto.



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Video ¿Advierten a novia de Juan Soler por cercanía de otra famosa a él?: “Anda muy volada”

Juan Soler y su novia, la presentadora Paulina Mercado, reaccionaron a los señalamientos por una supuesta cercanía entre él y su colega de trabajo, Claudia Lizaldi.

Fue durante un encuentro con la prensa mexicana que a la conductora de televisión le preguntaron directamente qué opina del rumor que liga a su pareja con la actriz.

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“No hay que hablar de eso. No hay que hablar de las otras mujeres. Como mujeres nos tenemos que cuidar unas a otras”, dijo al micrófono del reportero Gabriel Cuevas.

“Claudia es una tipazazaza, me cae muy bien, la admiro, la quiero y la respeto, entonces esas cosas no”, agregó al respecto.

Mercado afirmó que para ella “ni es tema” lo que se comenzó a especular en días pasados y pidió que “cuiden mucho” a Lizaldi.

Juan Soler se molesta ante preguntas

Por su parte, Juan Soler aparentemente resultó molesto cuando le cuestionaron sobre lo que se ha dicho de su relación con Claudia Lizaldi.

“No voy a hablar de gente resentida, ya. Gracias, buenas noches”, declaró tajante y con semblante serio en un primer momento.

Pero, ante la interrogante de si procederá para detener las habladurías, añadió aún calmado: “No necesito hacer nada, el tiempo se encarga de contar la historia”.

Sin embargo, el protagonista de telenovelas como ‘La mexicana y el güero’ estalló cuando le consultaron si Lizaldi “solamente es su compañera”.

“Por favor. ¿Neta me estás preguntando eso? ¿Neta me estás preguntando eso?”, replicó visiblemente enojado.

El galán de melodramas ya no expresó ni una palabra más y se apresuró a caminar rápido para alejarse de los medios de comunicación.

¿Qué ocurre entre Juan Soler y Claudia Lizaldi?

Fue hace una semana que la periodista Martha Figueroa lanzó la duda de si Claudia Lizaldi “le quiere bajar el novio”, Juan Soler, a Paulina Mercado.

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Durante su emisión para YouTube, ella indicó que supuestamente la modelo “anda muy confianzudita y muy encima” del argentino.