Juan Soler cumplió 56 años y sus hijas lo celebraron en grande: así fue su festejo

El 19 de enero de 2022, Juan Soler, quien se estrenó como abuelo hace unos meses, celebró sus 56 años de vida. En esta fecha especial, el actor de ‘La mexicana y el güero’ recibió mucho amor de sus seres queridos, amigos y fans.

En especial, sus hijas Mía y Azul, frutos de su matrimonio de 16 años con Maki, derrocharon amor por su padre con una bella sorpresa y emotivos mensajes.

Las hijas de Juan Soler consintieron a su papá en su cumpleaños: así celebraron los 56 del actor



Juan Soler pasó las primeras horas de su cumpleaños trabajando, lo cual consideró una bendición, según explicó en ‘Sale el sol’, programa en donde vivió su primer festejo por sus 56 años.

En este show matutino, el actor tuvo una bonita sorpresa con la visita de sus hijas Mía, Azul y Borges, su querido perrito y fiel compañero.

Mía, la mayor, aprovechó este momento para decirle a Soler que es “el mejor padre del mundo”. Por su parte, Azul, de 14 años, se mostró un poco tímida ante las cámaras, pero le permitió a su papá leer al aire la felicitación que le mandó por su cumpleaños, la cual conmovió por completo al actor.

“Papi, te amo con todo mi corazón y mucho más. Hoy te voy a dar un abrazo fuertísimo cuando te vea, porque eres mi persona favorita del mundo, con la que más confianza le tengo. Gracias por ser el mejor papá que uno pudo haber pedido, creo que sin ti no sería la niña que soy el día de hoy. Estoy muy agradecida de tener un papá que me tiene paciencia y le gusta enseñarme cosas nuevas todos los días. Te amo con todo mi ser, eres el mejor papá del mundo. Y no me imagino mi vida con otro papá".



Este mensaje de cumpleaños se sumó a la felicitación que Azul también le dedicó a su papá en su Instagram La adolescente celebró la vida de Soler con un par de recuerdos de su niñez en donde demostró que la diversión siempre ha sido parte constante de la relación que tienen con su padre.

La adolescente también compartió una captura actual del festejo de su padre, en donde el actor posó junto a sus postres de cumpleaños.

Mía también felicitó a su papá con dos fotos del pasado, así como con una selfie de los dos durante las vacaciones que hicieron en marzo de 2021.



Además, Mía compartió un poco del festejo de cumpleaños del actor: sus hijas lo invitaron a cenar a su restaurante favorito, lugar en donde fue consentido con varios postres.