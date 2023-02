Al borde del llanto, Juan Diego Covarrubias dice por qué “nunca” habló del caso de su amigo Pablo Lyle

Juan Diego Covarrubias finalmente habló de la difícil situación que atraviesa desde hace casi cuatro años su amigo, Pablo Lyle.

Luego de que la jueza Marisa Tinkler condenara a Lyle a cinco años de prisión y ocho de libertad condicional por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, ocurrido en 2019, Covarrubias rompió el silencio.

“Personalmente [le he demostrado mi solidaridad]. Sí, ese es un tema…”, reveló el actor, antes de que sus ojos se llenaran de lágrimas, al periodista Marco Antonio Silva.

Esto dijo Juan Diego Covarrubias sobre Pablo Lyle

Después de hacer una pausa, ya que estaba muy conmovido, Juan Diego compartió que Pablo “sabe” que “aquí estuvimos siempre”.

Al igual que lo han expresado otros familiares y amigos, el histrión de 35 años aseveró que Lyle nunca se caracterizó por tener un carácter violento.

“Sabemos que sí fue algo totalmente desafortunado, y él no es una persona agresiva ni que se haya merecido eso que pasó. Que nos quede de aprendizaje a todos”, puntualizó.



Covarrubias reconoció que “nunca” ha querido hablar del caso, que ahora califica como “una desgracia”, pero que eso no significa que se haya alejado de Pablo.

“Siento que los que lo conocimos, él sabe que estuvimos ahí”, dijo al respecto.



También confesó la razón por la que no le había pronunciado públicamente su apoyo a Lyle, hecho que le ha sido recriminado por sus fans

“Es que hay gente que me dice: ‘¿Y por qué no escribes? ¿Por qué no publicas?’ Porque no necesito andar siendo otro, yo estoy con él, él sabrá”, fueron sus palabras.

Juan Diego dejó claro que “siempre” tiene presente a Pablo en sus oraciones:

“Que Dios esté con él, que lo acompañe en todo momento. Pues mucha fuerza y mucho ánimo para él y su familia”, sentenció Covarrubias.

¿Juan Diego Covarrubias mantiene comunicación con Pablo Lyle?

Si bien Juan Diego Covarrubias conserva en sus pensamientos a Pablo Lyle, no está en contacto con él desde hace un tiempo.

“La última vez que hablé con él, estábamos ‘Pepe’ Elías Moreno y yo, y hablamos con él, todavía podía contestar. Después dejó de responder los mensajes, entendemos perfectamente”, contó.

“Comprendes que es momento de darle su espacio y estar con él espiritualmente, y estar con la gente inmediata, que es su familia. Y bueno, él sabe que la amistad ahí está, la hermandad”, agregó.

De igual manera, Covarrubias externó su empatía por lo sucedido a Juan Ricardo Hernández:

“Lo siento también por el fallecido, por su familia. Es una terrible tragedia”.



El vínculo entre Juan Diego y Pablo no solamente proviene de que fueron compañeros en el melodrama Una Familia Con Suerte, sino también de que vivieron juntos durante una época.

“Vivo con Lyle, somos ‘room mates’. Entre cuatro amigos rentamos una casa, si la gente supiera que en verdad somos como hermanos”, declaró Covarrubias al medio Noroeste.