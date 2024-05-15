José Eduardo Derbez se salva de cirugía antes de convertirse en papá y revela por qué lloró

Video Mellizo de Victoria Ruffo tampoco quiere que su sobrina se parezca a Eugenio Derbez

José Eduardo Derbez vivió momentos de angustia y no fue por el próximo nacimiento de su hija Tessa, quien de acuerdo con Anuar Fayad, hermano del actor, nacerá el próximo mes en la Ciudad de México.

El actor reveló en su canal de YouTube que se salvó de una cirugía antes de convertirse en papá y destapó todo lo que vivió.

¿Qué le pasó a José Eduardo Derbez?

El hijo de Victoria Ruffo se sinceró la noche de este 13 de mayo en un video de dicha plataforma, donde relató que días atrás experimentó un fuerte dolor en la cara y parte de los dientes.

“Se me empezó a tapar un oído y después me empezó a doler esta parte de la cara y un poco por acá, el dolor se recorrió a los dientes. Primero fui al otorrinolaringólogo para que me revisara y me dijo que todo bien; después fui con un dentista porque no podía morder”.

Tras su visita a los especialistas, José Eduardo Derbez descubrió que necesitaba cirugía, pues presuntamente el dolor era causado por una muela del juicio.

“ Me dijo que ahí estaba la muela del juicio, me dijeron que era eso y que iban a traer un especialista para que me sacara la muela”.

¿Por qué José Eduardo Derbez se salvó de su cirugía?

En la grabación, el actor indicó que acudió a su cita resignado y acompañado de su novia y su papá, sin imaginar que lograría salvarse de la operación gracias a una breve revisión antes de comenzar el procedimiento.

“Estuvo todos esos días hasta hoy preocupadísimo, llorando porque le da nervios y a la mera hora llegamos, se acostó y el doctor le dijo ‘creo que no va a ser necesario’ y este hombre seguía llorando”, indicó entre risas Dalay.

Pese a que el dentista canceló la cirugía, José Eduardo Derbez seguía llorando, pues no entendía que ya no sería sometido a la intervención y destapó que fue hasta que su papá se lo confirmó cuando se tranquilizó.

“No había entendido que no era necesario, me dijo ‘déjame revisarte primero y puede ser que no sea necesario’, yo seguía llorando por los nervios que tenía, hasta que mi papá, que estaba ahí, dijo ‘te está diciendo que no es necesario’ y ya como que me cayó el veinte”.

El diagnóstico real del futuro papá es que aprieta los dientes al dormir y está tensando varios músculos, por lo que le recetaron relajantes y una guarda nocturna.