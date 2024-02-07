José Eduardo Derbez presume a su bebé y su novia revela: “No le veo forma”
El hijo de Victoria Ruffo expresó su emoción al ver a su primogénito en el último ultrasonido de Paola Dalay.
José Eduardo Derbezy su novia Paola Dalay causaron revuelo el 25 de enero pasado al anunciar que esperaban a su primer hijo juntos.
El primogénito de Victoria Ruffo compartió una serie de fotografías en las que mostró el ultrasonido y los primeros zapatitos para su bebé.
“Estamos muy emocionados de compartir con ustedes esta gran noticia. Andamos muy felices y nerviosos pero vamos con todo menos con miedo. Te amo”, precisó el actor en su cuenta de Instagram.
Tras la buena noticia, José Eduardo Derbez y Paola Dalay recibieron toda clase de mensajes tanto de famosos como de integrantes de la familia Derbez, quienes se dijeron emocionados por la llegada del nuevo integrante de la dinastía.
A unos días de revelar que se convertirán en padres, el actor y su pareja presumieron una vez más a su bebé en un nuevo video del último ultrasonido que se realizó Dalay.
Así se ve el bebé de José Eduardo Derbez
La encargada de compartir las imágenes del pequeño fue la modelo, quien posteó varias imágenes en su perfil personal.
En la primera publicación, Paola Dalay destacó que estaba emocionada por ver a ‘uvita’, como de cariño le dice a su bebé.
“Bien emocionada porque hoy vemos a uvita”, señaló la nuera de Victoria Ruffo.
A los pocos minutos compartió un video en el que se observa que José Eduardo Derbez la acompañó al ultrasonido y que vieron la carita del bebé, aunque ella afirmó que “no le veía forma”.
“¿Qué es eso? ¿Le ves forma? ¿De dónde le ves forma de nariz? Yo no le veo forma”, comentó.
A diferencia de su pareja, el comediante sí logró ver con claridad la carita de su primogénito y destacó: “Es la nariz”.
Aunque son pocos los detalles que se saben del embarazo de la pareja de José Eduardo Derbez , algunos medios afirman que Aislinn Derbez, hermana del actor, reveló por accidente que podrían estar esperando una niña.
“Y agárrate con lo consentidora que va a ser esta tía, ¿ok? Todo lo que tú no le dejes hacer, se lo voy a dejar hacer yo y te la voy a robar de repente para que sea mejor amiga de Kailani”, fueron las palabras de la exesposa de Mauricio Ochmann el pasado 1 de febrero.