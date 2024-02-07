José Eduardo Derbez presume a su bebé y su novia revela: “No le veo forma”

Video ¿Por qué el hijo de José Eduardo no llevará el apellido Derbez?

José Eduardo Derbezy su novia Paola Dalay causaron revuelo el 25 de enero pasado al anunciar que esperaban a su primer hijo juntos.

El primogénito de Victoria Ruffo compartió una serie de fotografías en las que mostró el ultrasonido y los primeros zapatitos para su bebé.

“Estamos muy emocionados de compartir con ustedes esta gran noticia. Andamos muy felices y nerviosos pero vamos con todo menos con miedo. Te amo”, precisó el actor en su cuenta de Instagram.

Tras la buena noticia, José Eduardo Derbez y Paola Dalay recibieron toda clase de mensajes tanto de famosos como de integrantes de la familia Derbez, quienes se dijeron emocionados por la llegada del nuevo integrante de la dinastía.

A unos días de revelar que se convertirán en padres, el actor y su pareja presumieron una vez más a su bebé en un nuevo video del último ultrasonido que se realizó Dalay.

Así se ve el bebé de José Eduardo Derbez

La encargada de compartir las imágenes del pequeño fue la modelo, quien posteó varias imágenes en su perfil personal.

En la primera publicación, Paola Dalay destacó que estaba emocionada por ver a ‘uvita’, como de cariño le dice a su bebé.

“Bien emocionada porque hoy vemos a uvita”, señaló la nuera de Victoria Ruffo.

A los pocos minutos compartió un video en el que se observa que José Eduardo Derbez la acompañó al ultrasonido y que vieron la carita del bebé, aunque ella afirmó que “no le veía forma”.

“¿Qué es eso? ¿Le ves forma? ¿De dónde le ves forma de nariz? Yo no le veo forma”, comentó.

A diferencia de su pareja, el comediante sí logró ver con claridad la carita de su primogénito y destacó: “Es la nariz”.

José Eduardo Derbez y su novia dejaron ver el último ultrasonido de su bebé Imagen Instagram Paola Dalay

Aunque son pocos los detalles que se saben del embarazo de la pareja de José Eduardo Derbez , algunos medios afirman que Aislinn Derbez, hermana del actor, reveló por accidente que podrían estar esperando una niña.