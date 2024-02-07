José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez presume a su bebé y su novia revela: “No le veo forma”

El hijo de Victoria Ruffo expresó su emoción al ver a su primogénito en el último ultrasonido de Paola Dalay.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video ¿Por qué el hijo de José Eduardo no llevará el apellido Derbez?

José Eduardo Derbezy su novia Paola Dalay causaron revuelo el 25 de enero pasado al anunciar que esperaban a su primer hijo juntos.

El primogénito de Victoria Ruffo compartió una serie de fotografías en las que mostró el ultrasonido y los primeros zapatitos para su bebé.

PUBLICIDAD

“Estamos muy emocionados de compartir con ustedes esta gran noticia. Andamos muy felices y nerviosos pero vamos con todo menos con miedo. Te amo”, precisó el actor en su cuenta de Instagram.

Tras la buena noticia, José Eduardo Derbez y Paola Dalay recibieron toda clase de mensajes tanto de famosos como de integrantes de la familia Derbez, quienes se dijeron emocionados por la llegada del nuevo integrante de la dinastía.

Más sobre José Eduardo Derbez

¿Hijo de Victoria Ruffo se va de retiro?: la actriz genera dudas sobre viaje de José Eduardo y él reacciona
1 mins

¿Hijo de Victoria Ruffo se va de retiro?: la actriz genera dudas sobre viaje de José Eduardo y él reacciona

Univision Famosos
No solo sorprende con lentes, José Eduardo Derbez presume excéntricas botas de cientos de dólares
1:00

No solo sorprende con lentes, José Eduardo Derbez presume excéntricas botas de cientos de dólares

Univision Famosos
Eugenio Derbez cumple 64 años y sus hijos lo celebran de peculiar forma (se transformaron en él)
2 mins

Eugenio Derbez cumple 64 años y sus hijos lo celebran de peculiar forma (se transformaron en él)

Univision Famosos
José Eduardo Derbez pide a su papá que reaccione así a preguntas sobre la boda falsa con su mamá
1:01

José Eduardo Derbez pide a su papá que reaccione así a preguntas sobre la boda falsa con su mamá

Univision Famosos
¿José Eduardo Derbez estuvo a punto de casarse en Las Vegas? Por esto se habría arrepentido
2 mins

¿José Eduardo Derbez estuvo a punto de casarse en Las Vegas? Por esto se habría arrepentido

Univision Famosos
José Eduardo Derbez y su novia no se casarán, ni siquiera por su hija: las razones
0:59

José Eduardo Derbez y su novia no se casarán, ni siquiera por su hija: las razones

Univision Famosos
¿José Eduardo Derbez está esperando otro bebé con su novia? Mhoni Vidente da detalles
1 mins

¿José Eduardo Derbez está esperando otro bebé con su novia? Mhoni Vidente da detalles

Univision Famosos
Le ponen límite a Victoria Ruffo para ver a su nieta y así reacciona
0:47

Le ponen límite a Victoria Ruffo para ver a su nieta y así reacciona

Univision Famosos
¿Vicky Ruffo no fue al cumpleaños de su nieta?: revelan fotos de la fiesta y detalle llama la atención
1 mins

¿Vicky Ruffo no fue al cumpleaños de su nieta?: revelan fotos de la fiesta y detalle llama la atención

Univision Famosos
Nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cumple su primer año: no creerás a quién se parece
2 mins

Nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez cumple su primer año: no creerás a quién se parece

Univision Famosos

A unos días de revelar que se convertirán en padres, el actor y su pareja presumieron una vez más a su bebé en un nuevo video del último ultrasonido que se realizó Dalay.

Así se ve el bebé de José Eduardo Derbez

La encargada de compartir las imágenes del pequeño fue la modelo, quien posteó varias imágenes en su perfil personal.

En la primera publicación, Paola Dalay destacó que estaba emocionada por ver a ‘uvita’, como de cariño le dice a su bebé.

“Bien emocionada porque hoy vemos a uvita”, señaló la nuera de Victoria Ruffo.

A los pocos minutos compartió un video en el que se observa que José Eduardo Derbez la acompañó al ultrasonido y que vieron la carita del bebé, aunque ella afirmó que “no le veía forma”.

“¿Qué es eso? ¿Le ves forma? ¿De dónde le ves forma de nariz? Yo no le veo forma”, comentó.

A diferencia de su pareja, el comediante sí logró ver con claridad la carita de su primogénito y destacó: “Es la nariz”.

José Eduardo Derbez y su novia dejaron ver el último ultrasonido de su bebé
José Eduardo Derbez y su novia dejaron ver el último ultrasonido de su bebé
Imagen Instagram Paola Dalay

Aunque son pocos los detalles que se saben del embarazo de la pareja de José Eduardo Derbez , algunos medios afirman que Aislinn Derbez, hermana del actor, reveló por accidente que podrían estar esperando una niña.

“Y agárrate con lo consentidora que va a ser esta tía, ¿ok? Todo lo que tú no le dejes hacer, se lo voy a dejar hacer yo y te la voy a robar de repente para que sea mejor amiga de Kailani”, fueron las palabras de la exesposa de Mauricio Ochmann el pasado 1 de febrero.

Relacionados:
José Eduardo DerbezFamososFamosas EmbarazadasCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD