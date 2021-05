José Eduardo Derbez no tenía ni para "una lata de atún" por despilfarrar su dinero en amigos y fiestas

Desde que nació, José Eduardo Derbez fue centro de atención por ser hijo de dos estrellas de la televisión mexicana, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez. Sin embargo, aunque sus apellidos pudieron abrirle las puertas en su carrera, sucedió todo lo contrario y él mismo ha dicho que le molesta que lo sigan presentando como 'el hijo de'.

"Si yo hubiera utilizado esas puertas, mi carrera hubiera despegado desde el primer año […] Cuando inicié mi carrera le pedí a mis papás que no me apoyaran nada […] Tuve que echarle muchas ganas y no te imaginas cómo la sufrí, yo me paraba en Televisa a las seis de la mañana todos los días a pedir una oportunidad, nunca utilicé ni el Ruffo, ni el Derbez, ni nada", confesó en una plática entre amigos con Faisy para su canal de YouTube.

"Yo pensé que aún sin ayuda por el nombre o porque me conocían de chiquito se me iban a abrir las puertas y no, al contrario, se me cerraron muchas".

El actor, de 29 años, confesó que los productores no le daban trabajo, lo que provocó que dudara de su talento y hasta pensó en desertar: "Estuve meses y meses ahí intentado lograr algo sin la ayuda de nadie y nadie me apoyaba, al grado que yo llegué un día a casa de mi mamá y me puse a llorar, me acuerdo que le dije a la muchacha (servidumbre): 'Yo creo que esto no es para mí, ya valí madres, nadie me quiere contratar, no les importo, no tengo talento, no voy por ahí y me puse a llorar y a llorar'".

Pero justo en esa "lloradera" recibió la llamada del productor Pedro Damián, quien lo invitó a que realizara una prueba para la telenovela 'Miss XV'(2012), en ese entonces tenía 17 años. José Eduardo creía que por ser hijo de dos estrellas de la televisión, obtendría el papel automáticamente.

"Pedro fue el primero en creer en mí […] Traía yo este rollo de que ya mis papás eran lo que eran, yo cuando los acompañaban ya los productores ni si quiera (les pedía) casting, entonces yo traía esa mentalidad. Le dije (a Pedro Damián): 'Va, jalo, sí acepto' y me dice: 'Sí, pero tienes que hacer un casting'", recordó entre risas. Finalmente, Derbez obtuvo el papel en la telenovela, interpretó a Patricio.

Tras su debut oficial, José Eduardo tuvo una buena racha de trabajo y participó en varias telenovelas como: 'Qué pobres tan ricos', 'Amores con trampa', 'Vino el amor', entre otras. Pero su mala administración a los 22 años lo llevaron a quedarse sin dinero, incluso no tenía ni para comer.

"Me vi con dinero, entonces empecé a invitar a todo mundo a los restaurantes y la 'fregada', de repente llegó un momento en el que no había trabajo y me quedé sin dinero, al grado que yo cuando vivía con mi ex me dice: 'Oye ¿y el súper?' y le dije: ' No tengo dinero ni para una lata de atún, la cuenta del banco está vacía, tengo 1,500 pesos (75 dólares) en efectivo, no hay más'".

Además de derrochar en fiestas y amigos, compró un automóvil: "De repente dejé de hacer novelas y gasté a lo pen…, me compré un coche, yo vivía con mi exnovia y me quedé literal sin dinero, llegó un momento en el que dije no tengo ni un peso porque no supe ahorrar, no supe manejar mi dinero".

José Eduardo no quiso pedirle ayuda económica a su familia ni a sus amigos, pero su exnovia sí lo hizo, algo que provocó un roce entre ellos: "Me decía mi ex: 'Vamos a pedir dinero, a pedirle a amigos a ver cómo podemos solucionar este problema porque no tenemos ni para tragar', yo le decía: 'No, no hay forma, a mí me da mucha pena'".

Pero su expareja le pidió ayuda a la mejor amiga del actor y los apoyó con alimentos: " Llegó un día con un súper enorme, me trajo jamón, leche, carne, queso, me hizo todo un súper, obviamente me enojé con mi ex".

José Eduardo también le confesó a Faisy que todavía le molesta que lo sigan presentando como el hijo de sus famosos padres, pues considera que su carrera lo respalda: "Llegó un momento en que a mí me molestaba muchísimo este rollo de 'Tenemos aquí al hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo', y sigue siendo […] Yo tengo una carrera carajo, tengo obras de teatro, tengo novelas, tengo programas, tengo una carrera. Yo podría sacar ventaja y provecho de muchas cosas, pero las cosas no saben igual y no va por ahí".

Aseguró que el público cree que sus padres lo han ayudado en su trayectoria, pero reiteró que no es así: "La gente piensa que no, pero no te imaginas cómo le he chin… y cómo me he partido la mad… , en redes sociales es como de 'ay sí, por tu papá, por tu mamá, pin... mantenido'", compartió.

José Eduardo Derbez continúa escribiendo su historia en la actuación con pasos firmes. Además de las telenovelas que ha grabado, también ha demostrado su faceta de comediante en obras de teatro y en programas como 'La parodia', 'Renta congelada', entre otros. Además de las dos temporadas del reality show 'De viaje con los Derbez'.