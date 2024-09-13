Chappell Roan armó un escándalo en los VMAs, pero no es su primer polémica: ¿Se pasa de grosera?

Video ¿Le dijo 'adiós' a los hombres? Chappell Roan confesó su orientación e identidad frente a sus fans

La llegada de Chappell Roan a los premios MTV VMAs de 2024 fue más que sorprendente, pues fue una de las cantantes que robaron miradas con sus espectaculares vestidos.

La intérprete de 'Kaleidoscope' llevó un atuendo medieval de la colección de otoño 2024 de Y/Project. Lo complementó con una dramática túnica verde del siglo XVII, botas de estaño llamativas, un collar con una gran cruz, uñas en forma de daga y hasta cargó con una espada en la mano al llegar a los VMAs.

Sin embargo, poco después de impactar a los asistentes con su outfit, se desató una pelea entre Chappell Roan y uno de los fotógrafos que captan a las celebridades por su paso en la alfombra roja.

Chappell Roan en un vestido medieval durante los MTV VMAs 2024. Imagen Noam Galai/Getty Images

¿Por qué Chappell Roan discutió con un fotógrafo en los MTV VMAs?

Chappell Roan, quien es conocida por no quedarse callada ante aquellos que cruzan los límites con los artistas, se defendió cuando un fotógrafo en los VMAs le gritó que "se callara la boca” y solo posara para las cámaras.

Otros artistas probablemente hubieran ignorado los gritos de los asistentes y fotógrafos, pero Chappell Roan no es así. La cantante se giró para decirle que él debería callarse, lo que ocasionó tanto gritos de ovación como sorpresa de las personas ahí presentes.

Gracias a la empoderada actitud que la artista mostró en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards 2024 , muchos no dudaron en recordar los dramas que la han envuelto en su camino hacia la fama.

Chappell Roan en la alfombra roja de los MTV VMAs 2024 enfrentó a un fotógrafo. Imagen Noam Galai/Getty Images

Chappell Roan, ¿por qué se volvió famosa?

Aunque Chappell Roan lleva más de 10 años dedicándose a la música, fue en abril de 2024 cuando su nombre empezó a sonar en muchas partes del mundo.

Su verdadero nombre es Kayleigh Rose Amstutz y su carrera se catapultó con su sencillo ‘Good Luck Babe’, que habla sobre el amor que una joven siente por otra mujer que está aferrada a un hombre. La canción fue lanzada el 5 de abril y una semana después se presentó en el Festival de Coachella 2024, lo que hizo que su nombre y su imagen le dieran la vuelta al mundo.

Su impacto fue tal, que el disco que lanzó un año antes, ‘The Rise and Fall of a Midwest Princess’, empezó a escalar las listas de los más vendidos y la llevó a ser invitada a importantes shows de televisión en Estados Unidos y sus seguidores no hicieron más que aumentar.

Tanto su extravagante forma de vestir y maquillarse (que hace referencia a artistas drag de todo el mundo), como su peculiar nombre artístico, sin duda la hicieron destacarse en poco tiempo.

¿Por qué Chappell Roan se llama así? ¿Qué significa su nombre?

Aunque Chappell Roan ha demostrado que nació para entretener al público, le tomó un tiempo encontrar su identidad musical.

Kayleigh nació en Willard, Missouri, el 19 de febrero de 1998, en una familia muy religiosa. Sin embargo, desde pequeña supo que quería cantar y creció perfeccionando su estilo, imagen e identidad, pues sabía que con un nombre como Kayleigh no lograría ser reconocida.

Su nombre artístico proviene de su abuelo, quien falleció de cáncer cerebral en 2016, poco después de que ella empezara a cantar profesionalmente. Su apellido era Chappell y su canción favorita era 'The Strawberry Roan' de Marty Robbins, por lo que unió esas dos partes y así nació Chappell Roan.

Otras polémicas que han rodeado la carrera de Chappell Roan

Como su salto a la fama se dio prácticamente de la noche a la mañana, Chappell Roan se ha enfrentado a muchas situaciones que la han hecho sentir incómoda o muy molesta y ella no ha dudado en mostrarlo en redes sociales, por lo que ha generado controversia.

En una entrevista para 'Rolling Stone' en septiembre de 2024, la cantante dijo que tuvo que lidiar con un acosador que apareció en la casa de sus padres y la siguió hasta su habitación en un hotel de Nueva York. Esto la llevó a contratar seguridad, algo que nunca había necesitado hacer.

También ha levantado la voz sobre el acoso y los comentarios obscenos que enfrenta como cantante pop y ha dejado clara su necesidad de establecer límites con los fans que sienten una falsa familiaridad debido a su presencia en línea.

Chappell Roan también ha experimentado avances físicos no deseados, incluyendo ser besada sin su consentimiento y que el número personal de su padre fuera filtrado, situaciones que incluso la llevaron a rechazar presentare en lugares muy importantes.

¿Por qué Chappell Roan rechazó presentarse en la Casa Blanca?

Chappell Roan rechazó una invitación para actuar en un evento del Orgullo en la Casa Blanca, diciendo que no quería ser una “marioneta para el Orgullo” y que no estaba de acuerdo con declaraciones recientes de la administración sobre los niños trans.

La actitud de Chappell Roan frente a situaciones que otros famosos han enfrentado la hace diferente y muy atractiva para las nuevas generaciones, quienes alaban su autenticidad y ganas de defender sus creencias y espacio personal.