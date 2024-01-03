Integrante de Cuéntamelo Ya! está de luto: sufre pérdida en Año Nuevo

Video “No le estoy poniendo una pistola”: Arath de la Torre se disculpa con Jorge Ugalde tras audios filtrados

Jorge Ugalde está de luto tras celebrar Año Nuevo. El integrante de Cuéntamelo Ya! dio a conocer el fallecimiento de su abuelo en redes sociales la tarde de este 2 de enero.

El periodista de espectáculos publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías y un sentido mensaje para despedir a su abuelo, quien el próximo mes de julio hubiera cumplido 100 años de vida.

“Te nos quedaste a 6 meses de cumplir 100 años abuelo, estoy seguro que te fuiste en paz y feliz de haber vivido una gran vida”, escribió Jorge Ugalde en las primeras líneas de su mensaje.

“Trabajaste duro y desde muy joven para que nunca nos faltara nada. Gracias por haber estado ahí cuando lo necesité durante 45 años. Fuiste el que me compraba piñatas para que yo solito las rompiera sin tener que dejar que alguien mas les pegara. El que me llevaba un Pitufo cada semana para aumentar mi colección. El que me regaló mi primer viaje a Europa y se comía la comida que no me gustaba. El que me enseñó a comer jamón serrano. Con el que compartía el pay de manzana, receta de la abuela”, continuó.

En su extenso mensaje, Jorge Ugalde también recordó algunas de sus vivencias con su abuelo. Incluso, reveló que “gracias a su trabajo” logró que conociera al fallecido actor Ignacio López Tarso, de quien era “ídolo”.

“El que me llevó a Las Vegas por primera vez y de qué manera, hasta volamos en helicóptero. Al que gracias a mi trabajo logré llevarlo a que conociera a su ídolo don Ignacio López Tarso y a la grabación de 'Chabelo', porque no me creía que era en sábado a mediodía y no domingo a las 7 de la mañana”, contó.

Con un sentido mensaje, así despidió Jorge Ugalde a su abuelo. Imagen Jorge Ugalde / Instagram



Reveló que fue su abuelo quien siempre lo apoyó en su relación con Raúl Arregui Mena, su ahora esposo, y finalmente dio gracias por su descanso eterno.

“Al que le dije: 'Abuelo, me voy a casar con Raúl' y me dio su bendición. El que sé que estaba orgulloso de su nieto Jorge. Contigo viví momentos inolvidables, comí, viaje, reí y lloré, pero sobre todo me enseñaste cómo se debe disfrutar la vida. Un privilegio haber sido tu nieto. Te voy a extrañar mucho abuelo, pero sé que ya estás tranquilo junto a tu bodoque y tus amigos, a jugar dominó y beberte tu cerveza. 010724 - 020124”, finalizó.

Famosos lamentan la pérdida de Jorge Ugalde