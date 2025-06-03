Actor de Papás Por Conveniencia sufre accidente: su hijo de 2 años estuvo a punto de ser “aplastado”
Jonathan Becerra habló del angustiante momento que vivió al percatarse que la vida de su hijo estaba comprometida. “No sé qué hubiera sucedido”, dijo.
Jonathan Becerra, actor de la telenovela Papás Por Conveniencia, sufrió un fuerte accidente al salvar la vida de su hijo de 2 años.
El intérprete de 32 años reveló a Televisa Espectáculos que Yohan León estuvo a punto de ser “aplastado por una puerta” debido a los fuertes vientos que días atrás azotaron Monterrey, Nuevo León, México.
“De repente hay unos aires medio pesados. La puerta estaba abierta y mi hijo, que tiene 2 años, estaba a la mitad de la puerta… entre la entrada y la salida”, contó el 3 de junio.
A consecuencia de los fuertes vientos y en el intento de salvar a Yuan, Jonathan Becerra se fracturó la mano.
“En una de esas se avienta un aire y yo estoy en una llamada por teléfono. Por querer salvar a mi hijo, porque venía la puerta muy fuerte… estaba muy pesada porque es de madera pura… veo que viene con todo y metí la pura mano, y se cierra la puerta”, relató.
“Se quebró el teléfono y se quebró la muñeca”, detalló.
Aunque los golpes los recibió el actor en su totalidad. Jonathan Becerra aseguró que temió lo peor. Asimismo, se dijo agradecido de que los golpes los hubiera recibido él y no Yuan León.
“Si no hubiera pasado eso, no sé qué hubiera sucedido… Yo creo que le hubiera aplastado la cabeza o le hubiera roto un brazo, o algo… Entonces, mejor al papá”, sentenció.
Jonathan Becerra está casado con Marisol Ochoa. Fruto de su relación nacieron sus dos hijos, Violeta y León. Éste último llegó al mundo el 1 de noviembre de 2022.