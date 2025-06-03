Hijos de famosos

Actor de Papás Por Conveniencia sufre accidente: su hijo de 2 años estuvo a punto de ser “aplastado”

Jonathan Becerra habló del angustiante momento que vivió al percatarse que la vida de su hijo estaba comprometida. “No sé qué hubiera sucedido”, dijo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video ¿José Ron es fan de la relación de Ariadne Díaz y Marcus Ornellas? El actor le da apasionado beso

Jonathan Becerra, actor de la telenovela Papás Por Conveniencia, sufrió un fuerte accidente al salvar la vida de su hijo de 2 años.

El intérprete de 32 años reveló a Televisa Espectáculos que Yohan León estuvo a punto de ser “aplastado por una puerta” debido a los fuertes vientos que días atrás azotaron Monterrey, Nuevo León, México.

PUBLICIDAD

“De repente hay unos aires medio pesados. La puerta estaba abierta y mi hijo, que tiene 2 años, estaba a la mitad de la puerta… entre la entrada y la salida”, contó el 3 de junio.

Jonathan Becerra "se quebró" la mano al salvar a su hijo.
Jonathan Becerra "se quebró" la mano al salvar a su hijo.
Imagen Televisa Espectáculos / Instagram

Más sobre Hijos de famosos

Grettell Valdez y su ex disfrutan de sus últimos momentos con su hijo antes de despedirse de él
2 mins

Grettell Valdez y su ex disfrutan de sus últimos momentos con su hijo antes de despedirse de él

Univision Famosos
Emiliano Aguilar le advierte a Pepe que dirá “verdades” luego de que él destapara que tiene otra nieta
3 mins

Emiliano Aguilar le advierte a Pepe que dirá “verdades” luego de que él destapara que tiene otra nieta

Univision Famosos
Pepe Aguilar ventila que Emiliano tiene otra hija: él le hace advertencia
0:56

Pepe Aguilar ventila que Emiliano tiene otra hija: él le hace advertencia

Univision Famosos
Maribel Guardia ya sabe dónde reposarán las cenizas de su hijo Julián Figueroa: “Las cargaré”
2 mins

Maribel Guardia ya sabe dónde reposarán las cenizas de su hijo Julián Figueroa: “Las cargaré”

Univision Famosos
Pepe Aguilar le manda contundente mensaje a Emiliano en medio de su pleito: “Síguele”
0:59

Pepe Aguilar le manda contundente mensaje a Emiliano en medio de su pleito: “Síguele”

Univision Famosos
JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron
1:00

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron

Univision Famosos
Le piden a Emiliano que “vote” para cancelar presentación gratuita de los Aguilar y responde
1:00

Le piden a Emiliano que “vote” para cancelar presentación gratuita de los Aguilar y responde

Univision Famosos
Primeras imágenes de Michelle Renaud y su nuevo embarazo de Matías Novoa: esperan otro bebé 
0:54

Primeras imágenes de Michelle Renaud y su nuevo embarazo de Matías Novoa: esperan otro bebé 

Univision Famosos
Michelle Renaud sorprende con embarazo: espera otro bebé de Matías Novoa y muestra su pancita
1 mins

Michelle Renaud sorprende con embarazo: espera otro bebé de Matías Novoa y muestra su pancita

Univision Famosos
Emiliano Aguilar sabe quién de los Aguilar estaría detrás del "meme" contra él: revela nombre
3 mins

Emiliano Aguilar sabe quién de los Aguilar estaría detrás del "meme" contra él: revela nombre

Univision Famosos


A consecuencia de los fuertes vientos y en el intento de salvar a Yuan, Jonathan Becerra se fracturó la mano.

“En una de esas se avienta un aire y yo estoy en una llamada por teléfono. Por querer salvar a mi hijo, porque venía la puerta muy fuerte… estaba muy pesada porque es de madera pura… veo que viene con todo y metí la pura mano, y se cierra la puerta”, relató.

“Se quebró el teléfono y se quebró la muñeca”, detalló.

Aunque los golpes los recibió el actor en su totalidad. Jonathan Becerra aseguró que temió lo peor. Asimismo, se dijo agradecido de que los golpes los hubiera recibido él y no Yuan León.

Violeta y Yuan León son los hijos de Jonathan Becerra.
Violeta y Yuan León son los hijos de Jonathan Becerra.
Imagen Jonathan Becerra / Instagram


“Si no hubiera pasado eso, no sé qué hubiera sucedido… Yo creo que le hubiera aplastado la cabeza o le hubiera roto un brazo, o algo… Entonces, mejor al papá”, sentenció.

Jonathan Becerra está casado con Marisol Ochoa. Fruto de su relación nacieron sus dos hijos, Violeta y León. Éste último llegó al mundo el 1 de noviembre de 2022.

Relacionados:
Hijos de famososFamososJonathan Becerra

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD