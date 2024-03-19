JLo se deja ver como pocas veces al lado de su hijastro Samuel en la NBA: fotos

Video JLo muestra lo mucho que sus hijos quieren a su padrastro Ben Affleck a tres meses de su boda

Jennifer López apareció en público como pocas veces al lado de su marido, Ben Affleck, y el hijo de este, Samuel, durante el fin de semana.

La cantante ha afirmado que tanto ella como sus retoños, Max y Emme, mantienen una estrecha relación con el pequeño y sus hermanas, Violet y Seraphina, a quienes el actor procreó con Jennifer Garner.

JLo, Ben Affleck y Sam disfrutan de una cita nocturna

Dando muestra de la familia mixta que han formado, Jennifer López y Ben Affleck asistieron en compañía de ‘Sam’ al partido de baloncesto entre Los Angeles Lakers y los Golden State Warriors el sábado 16 de marzo.

Los tres llegaron por la tarde a la Crypto.com Arena y tomaron asiento justo frente a la cancha en la que se desarrollaría el encuentro.

Para esta salida, la intérprete de ‘Waiting for tonight’ eligió un ‘outfit’ casual ‘chic’ conformado por jeans amplios, T-shirt blanca, saco color crema y botas azules con aplicaciones brillantes.

Por su parte, el también director de cine optó por su estilo clásico: pantalones oscuros, camisa cuadriculada, chaqueta a juego y calzado deportivo.

Samuel, quien a finales de febrero cumplió 12 años, estaba vestido con una sudadera, ‘pants’ y, al igual que su papá, tenía una gorra.

Mientras observaban a los jugadores, López y Affleck conversaban en momentos, reían e inclusive se mantuvieron tomados de las manos.

La estrella de ‘Armageddon’ no descuidó al preadolescente y conversó con él en diversas oportuniadades a lo largo del juego.

En algún punto de la noche, reporta Page Six, ‘La Diva del Bronx’ se levantó para saludar a Bad Bunny, que estaba muy cerca a ella.

Daily Mail puntualiza que a su salida, Jennifer y Ben fueron “acosados por fanáticos”, por lo que él los cuidó con apoyo de su equipo de seguridad.