Jessica Biel reacciona a las disculpas que Justin Timberlake le ofreció a Britney Spears y Janet Jackson

"Me disculpo con mi fantástica esposa y familia por ponerlos en medio de esta embarazosa situación, me enfocaré en ser el mejor esposo y padre que pueda ser. Suelo mantener distancia con los chismes, pero por mi familia siento que es importante abordar los rumores que tanto daño están haciendo a la gente que amo. Permítanme ser claro, nada pasó entre mi compañera y yo. Bebí demasiado esa noche y me arrepiento de mi comportamiento. Debería haberlo sabido", escribió el cantante.