Jennifer Aniston responde a las críticas: “Las mujeres estamos completas con o sin pareja"

Desde su aparición en ‘Friends’ (1994) como la dulce y divertida Rachel Green, Jennifer Aniston cautivó tanto a fans como medios. Por esa razón han seguido muy de cerca su vida dentro y fuera de las pantallas de televisión.

Sin embargo, esta obsesión por conocer cada aspecto de su vida personal ha desencadenado en una gran presión para la actriz respecto a sus decisiones. Una de ellas, y la más personal, es sobre la maternidad, por lo que aprovechó su reciente entrevista con ‘The Hollywood Reporter’ para responder a quienes la han criticado por no tener hijos.

Jennifer Aniston no entiende por qué su vida cotidiana es noticia

En medio de la plática, la estrella de Hollywood externó su sorpresa al notar que aspectos muy comunes de su día a día suelen ser noticia para la prensa sensacionalista.

Desde beber un café, salir a cenar a un restaurante o dar un paseo largo a pie detonan una nota e irónicamente es algo que las personas comunes igual hacen sin crear un alboroto en torno a ello.

Claro que con la evolución medios de comunicación, la actriz ha notado que las críticas o señalamientos de los tabloides han sido superados por las redes sociales, las cuales a su parecer:

“Le entregaran el poder a cualquiera sentado detrás de una pantalla de computadora para ser un ‘troll’ y acosar a la gente en las secciones de comentarios”.

El impacto de la mediática atención a la vida privada de Jennifer Aniston

Otro aspecto importante a señalar, es que una parte del público la señaló por "elegir su carrera por encima de tener hijos". Estos comentarios le afectaron a nivel personal, así que decidió recordarle a esos detractores que en realidad no saben sus motivos para no ser madre.

“No tienen idea de lo que me está sucediendo personalmente, ni médicamente, porque no puedo… ¿puedo tener hijos? No saben nada, y es realmente doloroso y desagradable escuchar los rumores.”



Sobre la valía que la sociedad pone a las mujeres dependiendo de su estatus marital y el tener hijos, Jennifer Aniston recordó a otras famosas que nunca han procreado como la periodista Gloria Steinem o la cantante Dolly Parton, quienes no son cuestionadas por sus decisiones como la prensa lo hace con ella.

“Las mujeres estamos completas con o sin pareja, con o sin un hijo. Podemos decidir por nosotras mismas lo que es hermoso cuando se trata de nuestros cuerpos”, continuó.