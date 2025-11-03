Jennifer Aniston confirma romance con hombre seis años menor que ella: ¿quién es su novio?

Video Jennifer Aniston tendría nuevo galán tras rumores que la vinculaban con Obama: así la captan

Jennifer Aniston hizo oficial, tras meses de especulaciones, su relación amorosa con Jim Curtis, quien es seis años menor que ella.

Este 2 de noviembre, la famosa actriz, de 56 años, publicó en Instagram un afectuoso mensaje para su pareja pues llegó a los 50 años de edad.

“Feliz cumpleaños, mi amor. Te adoro”, escribió para acompañar una fotografía en la que aparecen juntos, la primera de los dos que ‘postea’ en la plataforma.

Los rumores de su romance comenzaron luego de que los captaran disfrutando de unas vacaciones en yate por Europa junto a Jason Bateman y su esposa, Amanda Anka, en julio pasado.

La protagonista de ‘Friends’ se separó de su esposo Justin Theroux en febrero de 2018. Desde entonces, ella no había compartido públicamente estar en un idilio.

Jennifer Aniston confirmó su relación con Jim Curtis. Imagen Jennifer Aniston/Instagram

¿Quién es el novio de Jennifer Aniston?

En su sitio web oficial, Jim Curtis se describe a sí mismo como un “pionero del bienestar, autor e hipnoterapeuta”. Él no está involucrado en Hollywood, como Jennifer Aniston.

Fue, según cuenta, ejecutivo de empresas prestigiosas como WebMD, Everyday Health y The Institute for Integrative Nutrition.

Us Weekly afirma que él organiza sesiones grupales virtuales en directo para “aquellos que estén listos para reconstruir sus vidas con intención, claridad, alegría y poder”.

También se define como “coach transformacional” y orador que “ayuda a las personas a liberarse del dolor y a convertirse en la mejor versión de sí mismas”.

Relación de Jennifer Aniston y Jim Curtis iría en serio

Luego de que Jennifer Aniston confirmara que sale con Jim Curtis, una fuente aseveró a People que el idilio se estaría volviendo serio.

“Está radiante. Todo en su vida le ha salido a ‘pedir de boca’ y está encantada. Jim es el mejor. Sus amigos lo adoran”, dijo el informante.

“Es tranquilo, muy cariñoso y la apoya muchísimo. Ha aportado una energía muy positiva y constante en su vida”, agregó.

El ‘insider’ explicó que él está “fascinado” con la carrera de la estrella de ‘The Morning Show’, tanto como actriz como empresaria, “y le fascina estar a su lado para apoyarla”.

“Todo fluye con naturalidad y muy bien. Es justo donde ella quiere estar ahora mismo”, relató, sentenciando que su noviazgo “no fue precipitado”.