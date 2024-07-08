Vandalizan estrella de Jenni Rivera en el Paseo de la Fama de Hollywood: Chiquis reacciona

Video “Vergüenza”: Chiquis y sus hermanos indignados tras vandalismo a estrella de Jenni Rivera en Hollywood

El 27 de junio, Jenni Rivera fue inmortalizada con la estrella número 2 mil 783 en el Paseo de la Fama de Hollywood, misma que este lunes 8 de julio fue vandalizada, a tal punto de ser cubierta totalmente de pintura negra.

Este hecho fue denunciado a través de la cuenta de Instagram ‘Hollywood Walk Of Fame’, donde se destacó que fueron los fans de la fallecida Diva de la Banda los que reportaron el vandalismo.

PUBLICIDAD

“Esta mañana los fanáticos informaron de que la estrella de Jenni Rivera fue vandalizada. ¡Esto es inaceptable!”, señaló la organización en su mensaje.

“Hemos enviado al fabricante de estrellas de terrazo, Vince, para que la repare. Gracias a los fans que intentaron limpiarla y lo informaron. ¡Recuerden, hay cámaras por todas partes!”, agregaron en el comunicado.

Chiquis y Jacquie Rivera reaccionan a la estrella de su mamá vandalizada

Luego de reportarse los hechos vandálicos en el Paseo de la Fama de Hollywood, Chiquis se pronunció en la misma cuenta de Instagram, donde agradeció a los fans de su madre por intentar limpiar su recién develada estrella.

“No puedo con esto. Smh. Gracias a los fans de mi mamá que se tomaron el tiempo para ayudar a limpiarla. Vergüenza de la persona/personas que hicieron esto”, comentó.

Hollywood. Imagen Hollywood Walk Of Fame / Instagram



Mientras que en sus historias de Instagram agradeció a los fans por reaccionar antes de que ellos, como familia, se dieran cuenta.

“Qué tristeza… Pero MIL GRACIAS a los fanáticos de mi madre por tomar acción y limpiar su estrella antes que nos diéramos cuenta”, agregó.

Por su parte, Jacquie Rivera comentó que fue hoy por la mañana que por medio de una fan de Texas se enteró que la estrella de su mamá había sido vandalizada.

“Ellos fueron a visitar y cuando llegaron, estaba completamente cubierta con pintura negra”, señaló en sus historias.

Jacquie Rivera agradeció el trabajo de los fans. Imagen Jacquie Rivera / Instagram

Reportan que la estrella de Selena Quintanilla también habría sido vandalizada

Asimismo, reportó que la estrella de Selena Quintanilla también fue vandalizada con pintura negra en el Paseo de la Fama de Hollywood.

PUBLICIDAD

“Obviamente estaba enojada, estaba encab*****da más bien, pero me mandaron fotos y videos de ellos mismos que se pusieron a limpiar las estrellas, porque no solamente era la estrella de mi mamá, también la de Selena. Ellos limpiaron las dos estrellas loe mejor que pudieron”, expresó en sus historias de Instagram.

La estrella de Selena Quintanilla también fue vandalizada en Hollywood. Imagen Jacquie Rivera / Instagram



“Quiero llorar porque se me hace tan bonito, la aman tanto y lo toman como que es de ellos también, muchas gracias a esos fanáticos que se tomaron el tiempo para limpiar las dos estrellas, los quiero mucho, con todo mi corazón, muchas gracias por amarla tanto, me tocaron el corazón y nos vamos a enfocaren lo bueno”, concluyó.