Muere el actor James Michael Tyler a los 59 años: el recordado Gunther de 'Friends'

En junio pasado, James Michael Tyler apareció en 'Today' para hablar de la batalla que tenía con el cáncer: "Me diagnosticaron cáncer de próstata avanzado, que se había extendido a mis huesos. He estado lidiando con ese diagnóstico durante casi los últimos tres años. Es la etapa cuatro. Cáncer en etapa tardía. Así que eventualmente, ya sabes, probablemente me atrapará".