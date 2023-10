Daniela Tapia narra angustiada lo que vivió durante el bombardeo en Israel: "Nos tiramos, había niños"

"Yo no quiero ponerme a hablar, estoy en shock, la verdad no sé ni qué puedo decir. Me desperté a las 8 de la mañana con bombas, ustedes no saben lo que es despertarse y sentir el 'boom', no les puedo explicar qué es. Solo le pido a Dios poder tomar mi vuelo", dijo visiblemente angustiada.