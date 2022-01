Así ha vivido Irán Castillo su embarazo a los 45 años: sus mejores looks, sus deseos y más

Irán Castillo conquistó, desde muy joven, la televisión mexicana, pues con personajes como Ana Linares en ‘Soñadoras’ (1998) o Preciosa en la novela del mismo nombre (1998) cautivó a sus seguidores.

Ahora, a sus 45 años, los ha enternecido con la espera de su nuevo bebé.

El embarazo de Irán Castillo

En septiembre de 2021, la actriz dio a conocer dos noticias: que se convertiría en madre por segunda ocasión y su compromiso con el influencer Pepe Ramos.

Así que, cada que puede, comparte fotografías de su tierna ‘baby bump’ en redes sociales, las cuales de inmediato se llenan de halagos por parte de sus fans.

Los deslumbrantes 'looks' de Irán en su embarazo

Esta no es una experiencia nueva; hace 10 años, la actriz de ‘Clase 406’ dio a luz a su primera hija, Irka; no obstante, está siendo cuidadosa durante su embarazo de este nuevo pequeño que llegará a su vida.

Uno de los 'outfits' con los que conquistó a sus fans fue el que usó para su ceremonia de bendición: un pantalón blanco y una blusa de maternidad.



En octubre de 2021, Castillo reveló en una entrevista para 'Las estrellas' que es una embarazada “muy consentida” y que, gracias a la compañía de su esposo, familia y amigos, se siente “cuidada”.

“A veces sí se ha sentido un poquito complicado porque me he sentido muy cansada o de repente como que me da malestar, normal, pero aquí estamos contentos”, puntualizó la protagonista mexicana.

Cargando Video... Así fue el "mágico rezo" al que Irán Castillo se sometió por su embarazo



La también cantante ha mostrado orgullosa su pancita, tanto en solitario como en sus reuniones familiares.



Asimismo, en cada una de sus postales aprovecha a acompañar tiernos mensajes sobre sus deseos y emoción por esta nueva aventura. Por ejemplo, recientemente, compartió esto:

“Cada día más orgullosa de mi pancita, de este cuerpo en el que habito y de este ser que está gestando adentro con toda la magia y belleza de la naturaleza. ¡Ya falta menos para encontrarme con tu mirada bebé!”, se lee en la publicación.

¡Será niño!

A sólo un par de meses de dar a luz, la intérprete celebró un divertido ‘ baby shower’ y, como era de esperarse, compartió el momento en su cuenta de Instagram.

Aprovechó a revelar que está a la espera de un niño. “Te amo mi vida! ¡Qué emoción compartir toda esta aventura contigo”, se podía leer en sus historias.

Irán Castillo no ha vivido sola el proceso, pues además de Pepe Ramos, la actriz cuenta con el apoyo de una Doula profesional, quien está guiando a la pareja en esta etapa de su vida que, según asegura la futura madre, los ha ayudado a tomar conciencia del parto.

“Es fundamental tomar el curso: Preparación para el parto. Informarnos bien para conectar con toda esta magia que existe al parir y conectarse en familia para recibir lo mejor que se pueda a nuestro bebé”, se lee al pie de una bella foto de Irán abrazando a Pepe.



Sin duda el pequeño de Irán Castillo llegará a un hogar lleno de amor, ya que su hermana igual lo espera con ansias.