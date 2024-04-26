‘Influencer’ es condenado a prisión por trata de personas: obligaba a empleada a ser su “esclava”

Video Muere influencer Vielka Pulido: se hizo famosa por este video donde humilló a una jovencita

El ‘influencer’ uruguayo Yao Cabrera ha sido condenado a cuatro años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, laboral y reducción a la servidumbre.

Los jueces Nada Flores Vega, Daniel Gutiérrez y Walter Venditti, del Tribunal Oral N° 3 de San Martín, en Argentina, dictaminaron dicha sentencia este 25 de abril, según El Clarín.

Además, los magistrados impusieron que el ‘youtuber’ pague una cantidad equivalente a los 6,864 dólares a una de sus víctimas. Sin embargo, él continuará en libertad hasta que el fallo quede firme.

El ‘influencer’ uruguayo Yao Cabrera fue condenado a prisión. Imagen Yao Cabrera/Instagram

De acuerdo con La Nación, una de las exempleadas que denunció al creador de contenido es la diseñadora gráfica Giovanna De Mitole, esto en 2020.

En marzo de 2022, en entrevista para Revista Noticias, ella aseveró: “Yo fui una esclava en la ‘Mansión Wifi’ y Yao era las órdenes de todo lo que pasaba ahí”.

Yao Cabrera daría “comida descompuesta” a víctima

Este 26 de abril, Infobae dio a conocer lo que una exempleada, víctima de Yao Cabrera, denunció ante las autoridades, pues accedieron a un documento de la corte antes mencionada.

En su artículo, el portal expone que “la damnificada”, de quien no mencionan el nombre, aseguró que él y otros miembros de su equipo “la contactaron para ofrecerle trabajo como diseñadora gráfica”.

El puesto era “a cambio de un sueldo y vivienda dentro de lo que denominaban la ‘Mansión Wifi’”. Así, ella empezó editando, pero después le indicaron que debía actuar en las “novelas” que hacían para redes sociales.

La chica aceptó eso último porque no tenía otro empleo, pero sí “problemas de vivienda”. Entonces, tras repetir las actividades, le informaron que no le pagarían con dinero, sino con “seguidores” para sus plataformas.

Por una situación familiar, ella se quedó sin hogar, así que contactó a Cabrera, que la invitó a quedarse en su residencia y le daría, además, alimentos. Como retribución, debía editar videos para él.

Ya ahí, “el ambiente”, expuso la mujer, era “repulsivo”, con horarios enloquecedores: debía despertarse alrededor de las 9 de la mañana y no podía descansar hasta la 1 o 2 de la madrugada, y sólo la dejaban salir los domingos.

Para comer, Yao “le daba arroz con tomate de lata. De merienda, un té y tres galletitas de agua. A veces no había nada que cenar. A veces la comida estaba descompuesta, lo que la llevaba a fuertes malestares”.

Cuando ella llegaba a consumir alimentos que no le correspondían, le aplicaban una multa y también la humillaban con insultos como “muerta de hambre”.

“Luego, la obligaban a limpiar inodoros tapados, bajo amenazas de echarla a la calle. Peor aún, Cabrera le decía que debía comportarse como ‘su esclava’. ‘No podía hacer nada sin su consentimiento’, asegura la transcripción”, puntualiza el portal.

Víctima de Yao Cabrera “reflejó” problemas de salud

Infobae detalla que la salud de la joven “reflejó la humillación constante”, pues los “eventos le generaron problemas graves de asma, que empeoraban por las largas jornadas laborales sin descanso”.

La deficiente hidratación y nutrición, narran, terminó para ella en “un ataque de asma seguido por uno de epilepsia”, por lo que debió ser atendida por una ambulancia y la diagnosticaron con bronquitis aguda y principio de epilepsia.

“La víctima atravesó una pericia del Cuerpo Médico Forense. Los resultados avalaron su testimonio. Los peritos afirmaron que “se hallaba en una marcada situación de vulnerabilidad’”, relató el medio.

“Y que ha estado expuesta a situaciones de violencia y sumisión ‘que han dejado una impronta dañosa, así como la emergencia de síntomas específicos e inespecíficos derivados de dicha situación’”, sumaron.