Influencer ‘Influencer’ es víctima de presunto ataque armado: lo que se sabe del tiroteo en su negocio Hombres armados habrían disparado contra negocio de la ‘influencer’ Estef Monárrez la tarde del lunes 25 de mayo en Culiacán, Sinaloa, México.

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La ‘influencer’ Estef Monárrez fue víctima de un presunto ataque armado la tarde del 25 de mayo en Culiacán, Sinaloa, México.

De acuerdo con medios locales, como Sinaloa Hoy, hombres armados habrían lanzado detonaciones de arma de fuego en contra de su negocio ‘Estef Cosmetics’, ubicado en el cruce del bulevar Sinaloa y la calle Estado de Puebla.

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Tras el ataque, personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes. Sin embargo, no se ha dado a conocer el móvil de la supuesta agresión contra la ‘influencer’.

Lo que se sabe del supuesto ataque

N+ reporta que el local de Estef Monárrez presentaba al menos tres impactos visibles en su fachada: uno en la parte superior del edificio y dos más en la cortina metálica, así como daños en los cristales.

Al momento del ataque no hubo personas lesionadas, ya que el inmueble se encontraba cerrado. Reportes locales apuntan a que sujetos armados que viajaban a bordo de motocicletas presuntamente dispararon contra el establecimiento y se dieron a la fuga.

Hasta este martes 26 de mayo, Estef Monárrez no se ha pronunciado abiertamente sobre el presunto ataque. Sin embargo, en sus historias de Instagram compartió un texto que hace referencia a la protección divina.

La publicación de la 'influencer' tras el presunto ataque. Imagen Estef Monárrez / Instagram