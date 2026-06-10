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Michael Flores recuerda a su sobrinita con foto junto a ella tras su trágica muerte: "Me duele mi alma"

El artista boricua ‘posteó’ una emotiva imagen en la que aparece con Laïa, quien perdió la vida el pasado fin de semana. Previamente, el ‘influencer’ ha dejado claro que atraviesa un gran dolor.

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Por:Dayana Alvino
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Video Momento en que el 'influencer' Michael Flores se habría enterado del mortal accidente de su sobrina

Michael Flores compartió un nuevo emotivo mensaje dedicado a su sobrinita, Laïa, quien perdió la vida a los 5 años en un accidente el pasado domingo.

Él publicó en sus historias de Instagram, la madrugada de este 10 de junio, una fotografía en la que aparece al lado de la pequeñita.

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La instantánea fue tomada aparentemente durante una comida, al interior de un restaurante. Ambos sonríen a la cámara.

Sobre la postal, el artista urbano escribió un conmovedor mensaje: “No me despido de ti porque una parte de mí se fue contigo”.

“Me duele mi alma y me dolerá toda la vida… Te amo. [Tú] tío”, concluyó su texto, en la que incluyó emojis de una paloma blanca y un corazón rojo partido por la mitad.

Michael Flores publicó una fotografía en la que aparece con su difunta sobrinita, Laïa.
Michael Flores publicó una fotografía en la que aparece con su difunta sobrinita, Laïa.
Imagen Michael Flores/Instagram

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Michael Flores dice que trató de salvar a su sobrinita

De acuerdo con N+ Univision, la tarde del domingo 7 de junio, Laïa fue rescatada por un primo de la piscina en la Hacienda San Miguel, ubicada en el municipio de Salinas, Puerto Rico, y le dieron los primeros auxilios.

Un familiar confirmó a la policía local que se trasladó con la menor a la sala de emergencias del Saud Med, donde se declaró su fallecimiento pasadas las 15:15 horas.

En la primera misiva que emitió Michael Flores, dijo que trató de evitar que la niña muriera.

“Laïa, perdóname. Yo traté con mi corazón, con todas mis fuerzas, [de] salvarte la vida… Espero [que] cuando nos encontremos en la vida eterna, me perdones. Te amo, [tú] tío”, anotó.

Al momento, el ‘influencer’ no ha brindado un pronunciamiento en el que explique qué fue lo que pasó exactamente.

Según los reportes que surgieron, presuntamente la nena había salido de la alberca a comer algo, pero en cuestión de minutos se les perdió de vista a sus parientes. Rápido la buscaron, hallándola en el agua.

Se investiga qué sucedió a sobrina de Michael Flores

En un comunicado oficial, difundido este 9 de junio, se indicó que la familia de Laïa atraviesa un dolor para el que no “existen palabras” que lo describan.

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Asimismo, afirmaron que “las autoridades están haciendo la investigación pertinente” del fatal incidente.

Anteriormente, El Nuevo Día expuso que agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama asumieron las averiguaciones de este caso junto al fiscal en turno.

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