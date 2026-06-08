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Muere sobrina del ‘influencer’ Michael Flores a los 5 años en piscina y él comparte desgarrador mensaje

El boricua pidió perdón a su sobrina, a horas del fatal accidente, por no lograr salvarla. De acuerdo con los reportes, la niña de 5 años perdió la vida la tarde del domingo 7 de junio.

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Por:Dayana Alvino
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El reconocido ‘influencer’ y artista urbano Michael Flores compartió desgarradores mensajes a horas de que su pequeña sobrina de 5 años, Laïa, perdiera la vida accidentalmente.

Fue por medio de sus redes sociales que el boricua expresó su sentir horas después de la tragedia: “Me duele el alma. Se los juro”.

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La madrugada de este lunes, a las 00:24 horas, él publicó una misiva en la que se dirigió directamente a la niña.

“Laïa, perdóname. Yo traté, con mi corazón, con todas mis fuerzas, [de] salvarte la vida… Espero [que] cuando nos encontremos en la vida eterna, me perdones. Te amo… [tu] tío”, escribió.

Michael Flores rompió el silencio tras la muerte de su sobrinita, Laïa.
Michael Flores rompió el silencio tras la muerte de su sobrinita, Laïa.
Imagen Michael Flores/Instagram

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¿Qué le sucedió a la sobrina de Michael Flores?

De acuerdo con N+ Univision, la tarde del 7 de junio, Laïa fue rescatada por un primo de la piscina en la Hacienda San Miguel, ubicada en el municipio de Salinas, Puerto Rico, y le dieron primeros auxilios.

Un familiar confirmó a la policía local que se trasladó con la menor a la sala de emergencias de Saud Med, donde se declaró su fallecimiento pasadas las 15:15 horas.

Las autoridades indicaron a Dianerys Calderón, de Telenoticias, que al momento del fatal percance, la nena estaba bajo el cuidado de una abuela.

Presuntamente, Laïa había salido de la alberca a comer algo, pero en cuestión de minutos se les perdió de vista. Rápido la buscaron, localizándola en el agua.

Ella y sus seres queridos estaban en el lugar con Flores y la cantante ‘La Perversa’, cuyo nombre real es Denisse Michelle Tejeda, celebrando el éxito de su tema ‘Que las cosas fluyan’.

Michael Flores se habría enterado de lo sucedido con su sobrina durante un ‘live’

Según un video que circula en redes sociales, aparentemente Michael Flores se enteró del incidente en el que estuvo involucrada su sobrina mientras realizaba un ‘live’ de TikTok.

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En los clips se puede observar que él está, presumiblemente, todavía montando a caballo, e incluso entonando una canción, cuando una mujer comenzó a llamarlo a gritos.

Luego de responder con un, “¿Qué pasó?”, él presuntamente decidió cortar abruptamente su transmisión. Posteriormente es que se supo de la tragedia.

Diario El Nuevo Día expone que agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama asumieron las averiguaciones de este caso junto al fiscal en turno.

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