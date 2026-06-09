Famosos Michael Flores publica imagen desde lugar en el que murió su sobrina de 5 años y lanza reclamo por foto El artista boricua subió a su cuenta de Instagram una reveladora postal en medio del duelo que atraviesa. Además, emitió un fuerte mensaje a causa de la alegada falsa información que ha circulado.



Video Momento en que el 'influencer' Michael Flores se habría enterado del mortal accidente de su sobrina

El artista urbano e ‘influencer’ Michael Flores atraviesa un doloroso momento por la muerte de su sobrinita de 5 años, Laïa, ocurrida la tarde del domingo 7 de junio.

La pequeña perdió la vida luego de ser rescatada de la piscina en la Hacienda San Miguel, en Salinas, Puerto Rico, donde se encontraba conviviendo con su familia.

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La teniente Marilyn Torres, directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, declaró a NotiCentro que la menor llegó sin signos vitales al Saud Med.

Michel Flores publica foto desde el lugar en el que habría fallecido su sobrina

La tarde de este 8 de junio, Michael Flores recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una fotografía que, de acuerdo con Molusco News, le tomaron “en el lugar donde falleció ahogada su sobrina”.

En la imagen se puede observar al creador de contenido sentado, de espaldas a la cámara, en medio de un espacio al aire libre.

Frente a él, aparece lo que sería un área de recreación, con mesas y una cocineta. Ahí se encuentran varias personas, entre ellas dos que podrían ser policías pues visten camisa azul cielo.

“Dios, dame un segundo más, un minuto más, por favor”, escribió el cantante en la descripción de la postal, añadiendo varios emojis de corazón rojo partido a la mitad.

Michael Flores compartió esta fotografía presuntamente del lugar donde murió su sobrina. Imagen Michael Flores/Instagram

Previamente, a horas del fatal accidente, él expresó que le dolía “el alma” y dedicó unas emotivas palabras a la nenita.

“Laïa, perdóname. Yo traté, con mi corazón, con todas mis fuerzas, [de] salvarte la vida… Espero [que] cuando nos encontremos en la vida eterna, me perdones. Te amo… [tu] tío”, escribió.

Michael Flores estalla tras difusión de fotografía de su hija

En su canal de Instagram, donde se comunica con sus seguidores, Michael Flores envió un mensaje en el que se desahogó.

“Si no saben, si no conocen [a] los familiares de uno, las personas cercanas, no desinformen a la gente por un ratito de fama o inventen cosas que no son por ‘views’”, anotó.

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“He visto muchas cosas, pero me mantengo en silencio… porque estamos pasando la tragedia más dolorosa que un ser humano puede pasar”, agregó.

Él afirmó que está tratando de mantenerse alejado de las redes sociales, donde, señaló, “hay mucha gente mala queriendo lucrar con el dolor ajeno”.

Además, reprobó que se haya utilizado una instantánea en la que aparece cargando a una bebita para reportar que se trata de su sobrina cuando, en realidad, es su hija.

“Me parece una falta de respeto que utilicen fotos de mi hija para esto cuando ella no es la fallecida”, externó.

En un comunicado oficial, se indicó que “no existen palabras para describir el vacío que deja la partida” de Laïa.