Famosos

Prometido de ‘influencer’ reacciona a que ella mantuviera intimidad con casi 600 hombres en un día

La creadora de contenido Annie Knight reveló qué le dijo su prometido, Henry Brayshaw, porque mantuviera relaciones sexuales con cientos de chicos como parte de un reto.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Valeria Márquez fue al doctor la mañana que le quitaron la vida: estas son las cirugías que tenía

Henry Brayshaw, prometido de la ‘influencer’ Annie Knight, tuvo una reacción ante el hecho de que ella mantuviera relaciones sexuales con casi 600 hombres.

El pasado domingo 18 de mayo, la creadora de contenido cumplió su “reto” de sostener intimidad con 583 caballeros en seis horas, lo que quedó grabado para un video.

Ella se volvió viral no sólo por su desafío, sino porque dio a conocer que terminó hospitalizada un par de días después tras sufrir mucho “sangrado”.

“Definitivamente estaba un poco irritado ahí abajo y me hice un pequeño corte”, explicó la australiana en entrevista con Us Weekly.

“Seguro que sobreviviré, pero es bastante doloroso y desagradable en este momento”, reconoció acerca de cómo se sentía.

¿Qué ocurrió con el prometido de Annie Knight?

En su conversación con el medio, Annie Knight compartió lo que le dijo su futuro esposo, Henry Brayshaw, antes y después de su hazaña.

“De hecho, él estaba en el trabajo el día del evento, pero me llamó por la mañana, me deseó suerte, dijo: ‘Haznos sentir orgullosos. Diviértete. Ten cuidado’”, aseguró ella.

La estrella de OnlyFans, de 28 años, aseveró que su pareja se volvió a comunicar con ella cuando la jornada había pasado.

“Y luego me llamó por la noche y preguntó: ‘¿Cómo te fue?’. Y le conté todo al respecto”, recordó de igual forma.

Knight indicó que Brayshaw, con quien se comprometió en marzo, se encontraba “realmente emocionado” de que ella “superara con creces” su objetivo inicial de que 200 sujetos asistieran a la cita.

“Estaba orgulloso de mí por completarlo, porque creo que estaba un poco preocupado de que no lo lograra y que me sintiera mal por no hacerlo. Estaba en verdad feliz por mí”, sentenció.

Annie Knight compartió qué opinó su prometido, Henry Brayshaw, sobre su reto sexual.
Annie Knight compartió qué opinó su prometido, Henry Brayshaw, sobre su reto sexual.
Imagen Annie Knight/Instagram

Annie Knight dice que fue “fácil” tener sexo con 583 hombres

Reflexionando sobre su experiencia, Annie Knight confesó que, antes de que se concretara, “estaba un poco preocupada” de que le “costara mucho”.

“Porque lo máximo que había hecho antes eran 24 en un día. Pero, sinceramente, estuvo bien. Me sorprendió lo fácil que fue”, afirmó.

“Terminé haciendo mucho más trabajo del que pensaba”, narró, “al final del día, me dolía muchísimo la mandíbula”.

