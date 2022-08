A Ignacio López Tarso le parece una "vergüenza" lo que sucedió en el homenaje a Silvia Pinal

"Pues a mí no me tocó cantar, pero quiero agradecerte, madre, todas las cosas que nos has demostrado que cualquier mujer puede hacer porque tú has hecho más que eso, has logrado tus sueños y has logrado mucho más que cualquier mujer como artista, como madre, como lo que te conozco", indicó 'La Guzmán' durante el homenaje.