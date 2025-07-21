Encuentran muerta a actriz Humaira Asghar Ali: permaneció 9 meses sin vida en su apartamento

Video Muerte de actriz encontrada muerta da giro: acusan asesinato y piden investigar a su familia

La industria del entretenimiento se encuentra de luto y en estado de shock tras la trágica muerte de la actriz pakistaní Humaira Asghar Ali, quien fue encontrada sin vida y sola en su apartamento de Karachi el 8 de julio de 2025.

La noticia ha generado indignación nacional, no solo por las circunstancias de su fallecimiento, sino también por el rechazo de su propia familia a reclamar su cuerpo, lo que llevó al departamento de cultura de Sindh a hacerse cargo de su funeral.

Según reportes de The Times of India del pasado 11 de julio, la actriz y modelo de 32 años fue hallada en su residencia después de que el propietario del apartamento presentara una solicitud de desalojo por falta de pago del alquiler y varios intentos fallidos de contactarla.

La policía de Gizri, actuando bajo una directriz judicial local, llegó al piso alrededor de las 3:15 p.m. y, al encontrarlo cerrado desde dentro, forzaron la entrada, descubriendo el cuerpo sin vida de Humaira Asghar Ali.

Aunque la puerta del balcón también estaba cerrada desde dentro, los investigadores inicialmente no encontraron signos de entrada forzada ni de juego sucio, lo que al inicio sugirió una muerte natural o desatendida.

Según el diario, la autopsia determinó que Humaira falleció entre 8 y 10 meses antes, pues su cuerpo estaba parcialmente momificado y se había convertido en un esqueleto, lo que dificulta a los médicos determinar con exactitud qué sucedió.

Familia de Humaira Asghar Ali no reclamó su cuerpo

Un detalle que ha llamado la atención de este incidente es la respuesta de su familia, asegura el diario. Cuando la policía rastreó a la familia de Humaira a través de los registros telefónicos y se comunicó con su padre, el Dr. Asghar Ali, un médico militar jubilado, se encontró con una respuesta "fría".

Él supuestamente declaró a las autoridades que la familia había cortado lazos con ella hace mucho tiempo y no tenía intención de reclamar su cuerpo.

Además, la familia de Humaira no había denunciado su desaparición durante los meses que estuvo sin vida en su apartamento.

Ante la ausencia de familiares directos, el departamento de cultura de Sindh intervino para organizar el funeral y los arreglos de entierro de Humaira Asghar Ali. Además, los actores Yashma Gill y Sonya Hussyn ofrecieron su apoyo para los últimos ritos, expresando su dolor y solidaridad por el trágico final de su vida.

El cuerpo de Humaira Asghar Ali fue enviado y enterrado en Lahore, Pakistan. Su padre no hizo comentarios sobre los resultados de la autopsia.

¿Quién era Humaira Asghar Ali?

Humaira Asghar Ali vivía sola y se había vuelto notablemente solitaria en los últimos meses. Su creciente aislamiento, junto con el impago del alquiler desde principios de este año, llevó al propietario a buscar la intervención legal.