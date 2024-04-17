Marla Hiromi Hayakawa Salas

Viudo de Hiromi está de luto y despide a ser querido con mensaje: “Ya está junto a Hiro”

Fernando Santana, viudo de Hiromi, dio a conocer que el papá de la cantante, don Alfonso Hayakawa, murió este 16 de abril y se despidió de él con un conmovedor mensaje, señalando que su exsuegro "ya está con Hiro".

placeholder_default_share-le.jpeg
Por:
Valeria Contreras N..
Video El dueto de Hiromi y su esposo que nunca pudo ser: así Fernando Santana cumplía el sueño de su difunta pareja

A siete años de la muerte de Hiromi, su viudo vuelve a estar de luto. El cantante reportó en redes sociales el fallecimiento de un ser querido.

Fernando Santana reveló en su cuenta oficial de Instagram que el papá de Marla Hiromi Hayakawa murió este 16 de abril y se despidió de quien fuera su suegro con un conmovedor mensaje.

PUBLICIDAD

“Un ejemplo en vida en todos los sentidos, un hombre extraordinario e intachable, caballeroso, pulcro, respetuoso, amable, servicial, honrado, inteligente, en fin un GRAN HOMBRE”.

El cantante afirmó que su consuelo es que don Alfonso Javier Hayakawa Miyamoto “ya está con Hiro” y su nieta Julieta.

Más sobre Marla Hiromi Hayakawa Salas

Hiromi, la integrante de 'Beli y Beto' y otras famosas que perdieron la vida estando embarazadas
3 mins

Hiromi, la integrante de 'Beli y Beto' y otras famosas que perdieron la vida estando embarazadas

Univision Famosos
Famosas que murieron jóvenes y en la cima de su carrera: algunas dejaron hijos huérfanos
21 fotos

Famosas que murieron jóvenes y en la cima de su carrera: algunas dejaron hijos huérfanos

Univision Famosos
"Papá feliz": viudo de Hiromi da a conocer el sexo de su bebé
16 fotos

"Papá feliz": viudo de Hiromi da a conocer el sexo de su bebé

Univision Famosos
Viudo de Hiromi confirma que será papá otra vez a casi 5 años de la muerte de la cantante y su bebé
2 mins

Viudo de Hiromi confirma que será papá otra vez a casi 5 años de la muerte de la cantante y su bebé

Univision Famosos
El viudo de Hiromi vuelve a "abrir su corazón" a 4 años de la muerte de la cantante
19 fotos

El viudo de Hiromi vuelve a "abrir su corazón" a 4 años de la muerte de la cantante

Univision Famosos
Se cumplen 5 años de la repentina muerte de Hiromi y su bebé: así fue su trágico fallecimiento
17 fotos

Se cumplen 5 años de la repentina muerte de Hiromi y su bebé: así fue su trágico fallecimiento

Univision Famosos
Carlos Rivera recordó a su exnovia Hiromi a 4 años de su muerte: le agradeció en un mensaje
2 mins

Carlos Rivera recordó a su exnovia Hiromi a 4 años de su muerte: le agradeció en un mensaje

Univision Famosos
Viudo de Hiromi sufre otra pérdida familiar y le pide a su fallecida esposa que lo "cuide mucho"
2 mins

Viudo de Hiromi sufre otra pérdida familiar y le pide a su fallecida esposa que lo "cuide mucho"

Univision Famosos
Hiromi cumpliría 38 años hoy, su viudo la recuerda a ella y a la bebé que estaba por nacer
20 fotos

Hiromi cumpliría 38 años hoy, su viudo la recuerda a ella y a la bebé que estaba por nacer

Univision Famosos
¿Qué fue de los viudos de Karla Álvarez, Edith González, Lorena Rojas y otros famosos actores?
36 fotos

¿Qué fue de los viudos de Karla Álvarez, Edith González, Lorena Rojas y otros famosos actores?

Univision Famosos

Ahora ya está junto a Hiro y Julieta, seguro le prepararon un mega recibimiento, desde ahí donde están en ese lugar maravilloso, les pido derramen sus bendiciones, su amor y su paz sobre el alma y los corazones Lulu y Kao”, escribió.

Fernando Santana acompañó sus palabras de despedida con una fotografía del papá de su exesposa, donde apuntó que los servicios funerarios se llevarían a cabo desde las 9 de la mañana de este 17 de abril.

Viudo de Hiromi se despide del papá de la cantante
Viudo de Hiromi se despide del papá de la cantante
Imagen Instagram Fernando Santana


En el hilo de comentarios, los seguidores del viudo de Hiromi le expresaron su apoyo y le desearon pronta resignación tanto a él como a la familia de Hiromi.

“Mi más sentido pésame”, “QEPD, un abrazo a la familia”, “Ahora ya puede estar con Hiromi y Julieta”, “Lo siento mucho”, se puede leer en redes sociales.

Hiromi perdió la vida junto a su hija, ¿qué le pasó?

En septiembre de 2017, ocho meses después de su boda con Fernando Santana, Hiromi Hayakawa disfrutaba de su primer embarazo y repentinamente presentó complicaciones, las cuales la llevaron al hospital.

La cantante, de entonces 34 años, experimentó un fuerte dolor en el vientre y tras recibir ayuda médica, sufrió una serie de paros cardíacos. Hiromi sufrió el síndrome de HELLP.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Mayo Clinic, el síndrome de HELLP es una forma grave de preeclampsia, que significa aumento de las enzimas hepáticas y bajo conteo de plaquetas. La afección produce náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dolor abdominal, presión arterial alta y en situaciones más graves, puede poner en riesgo la vida de la madre y el bebé.

Hiromi no logró salvarse y el 27 de septiembre de 2017 murió horas después de que su hija, a quien llamó Julieta, perdiera la vida antes de nacer.

Relacionados:
Marla Hiromi Hayakawa SalasFamososCelebridadesEscándalo de CelebridadesLatin American Music Awards

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD