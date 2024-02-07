Hiromi, la integrante de 'Beli y Beto' y otras famosas que perdieron la vida estando embarazadas

Video Fernanda Castillo y otras famosas que estuvieron entre la vida y la muerte tras ser madres

Hace unos días, el mundo del espectáculo se vistió de luto cuando se confirmó que Fabiola Yazmín Ortega, integrante de ‘Beli y Beto’, murió por complicaciones durante su embarazo.

Y es que quien fuera una de las botargas del famoso show infantil perdió la vida el 1 de febrero luego de permanecer hospitalizada sus últimas horas con vida.

De acuerdo con Telediario Vespertino, Ortega presentó preeclampsia y síndrome de HELLP mientras se encontraba dando a luz.

“Estaba dando a luz, entró a cuidados intensivos por una situación que se vivió, perdió mucha sangre, le dio preeclampsia, las que son mamás saben que esto es sumamente grave y delicado. Los médicos hicieron todo lo posible, pero sufrió de preeclampsia severa con síndrome de HELLP”, afirmaron en el programa.

La preeclampsia es un trastorno que se presenta después de la semana 20 de gestación, afectando la presión arterial y puede causar daños en otro órganos, según Mayo Clinic; mientras que el síndrome de HELLP es considerada una variante de la primera y se caracteriza por problemas en la coagulación de la sangre.

Hiromi, ex de Carlos Rivera, murió durante su embarazo

Fabiola Yazmín Ortega no es la única famosa que enfrentó dichos padecimientos, los cuales acabaron con su vida durante su embarazo, otra que sufrió la misma situación fue Hiromi, exnovia de Carlos Rivera.

Famosas embarazadas que murieron a la espera de su bebé Imagen Instagram Fabiola Ortega / Hiromi



La cantante y actriz murió el 27 de septiembre de 2017 mientras esperaba la llegada de su primera hija.

Hiromi fue hospitalizada de urgencia un día antes de su fallecimiento tras presentar una hemorragia hepática, la cual le provocó la muerte.

Pese al esfuerzo médico, tanto la artista como su hija Julieta perdieron la vida y a los pocos días se supo que los síntomas que presentaba indicaban que sufrió de síndrome de HELLP.

“Tenía problemas gastrointestinales, tenía náuseas y eso. Se sentía mal… Obviamente ella, como mamá primeriza, se emocionó porque pensó que iba a dar a luz… Se le colapsó el hígado y la niña no recibió oxígeno. Nació muertita, se le murió a ella adentro”, reveló un familiar.

Conductora brasileña, Elaine Santos, murió a los 6 meses de embarazo

En noviembre pasado, se dio a conocer que la periodista brasileña Elaine Santos falleció a los 38 años con casi seis meses de embarazo.

La conductora, quien esperaba la llegada de su segundo hijo, fue hospitalizada de emergencia días antes de su muerte por insuficiencia respiratoria tras enfermar de neumonía.

“Su estado de salud empeoró y ella y el bebé no sobrevivieron… Aunque los médicos intentaron salvar al bebé, realizando trabajos exhaustivos, no pudieron hacer más por ambos, lamentablemente, madre e hijo fallecieron casi al mismo momento”, indicó la cadena Canção Nova.

Influencer, Emily Mitchell, muere a la espera de su quinto hijo

En enero de 2021, se reveló que la influencer Emily Mitchell murió a los 36 años mientras estaba embarazada de su quinto hijo.

“Nuestra querida Emily y su precioso bebé no nacido nos dejaron inesperadamente en la mañana del 22 de diciembre de 2020”, detalló su familia.