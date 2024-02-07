Marla Hiromi Hayakawa Salas

Hiromi, la integrante de 'Beli y Beto' y otras famosas que perdieron la vida estando embarazadas

Fabiola Yazmín Ortega de ‘Beli y Beto’ no es la única famosa que sufrió complicaciones durante la espera de su bebé.

Por:
Univision
Video Fernanda Castillo y otras famosas que estuvieron entre la vida y la muerte tras ser madres

Hace unos días, el mundo del espectáculo se vistió de luto cuando se confirmó que Fabiola Yazmín Ortega, integrante de ‘Beli y Beto’, murió por complicaciones durante su embarazo.

Y es que quien fuera una de las botargas del famoso show infantil perdió la vida el 1 de febrero luego de permanecer hospitalizada sus últimas horas con vida.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Telediario Vespertino, Ortega presentó preeclampsia y síndrome de HELLP mientras se encontraba dando a luz.

“Estaba dando a luz, entró a cuidados intensivos por una situación que se vivió, perdió mucha sangre, le dio preeclampsia, las que son mamás saben que esto es sumamente grave y delicado. Los médicos hicieron todo lo posible, pero sufrió de preeclampsia severa con síndrome de HELLP”, afirmaron en el programa.

La preeclampsia es un trastorno que se presenta después de la semana 20 de gestación, afectando la presión arterial y puede causar daños en otro órganos, según Mayo Clinic; mientras que el síndrome de HELLP es considerada una variante de la primera y se caracteriza por problemas en la coagulación de la sangre.

Hiromi, ex de Carlos Rivera, murió durante su embarazo

Más sobre Marla Hiromi Hayakawa Salas

Viudo de Hiromi está de luto y despide a ser querido con mensaje: “Ya está junto a Hiro”
2 mins

Viudo de Hiromi está de luto y despide a ser querido con mensaje: “Ya está junto a Hiro”

Univision Famosos
Famosas que murieron jóvenes y en la cima de su carrera: algunas dejaron hijos huérfanos
21 fotos

Famosas que murieron jóvenes y en la cima de su carrera: algunas dejaron hijos huérfanos

Univision Famosos
"Papá feliz": viudo de Hiromi da a conocer el sexo de su bebé
16 fotos

"Papá feliz": viudo de Hiromi da a conocer el sexo de su bebé

Univision Famosos
Viudo de Hiromi confirma que será papá otra vez a casi 5 años de la muerte de la cantante y su bebé
2 mins

Viudo de Hiromi confirma que será papá otra vez a casi 5 años de la muerte de la cantante y su bebé

Univision Famosos
El viudo de Hiromi vuelve a "abrir su corazón" a 4 años de la muerte de la cantante
19 fotos

El viudo de Hiromi vuelve a "abrir su corazón" a 4 años de la muerte de la cantante

Univision Famosos
Se cumplen 5 años de la repentina muerte de Hiromi y su bebé: así fue su trágico fallecimiento
17 fotos

Se cumplen 5 años de la repentina muerte de Hiromi y su bebé: así fue su trágico fallecimiento

Univision Famosos
Carlos Rivera recordó a su exnovia Hiromi a 4 años de su muerte: le agradeció en un mensaje
2 mins

Carlos Rivera recordó a su exnovia Hiromi a 4 años de su muerte: le agradeció en un mensaje

Univision Famosos
Viudo de Hiromi sufre otra pérdida familiar y le pide a su fallecida esposa que lo "cuide mucho"
2 mins

Viudo de Hiromi sufre otra pérdida familiar y le pide a su fallecida esposa que lo "cuide mucho"

Univision Famosos
Hiromi cumpliría 38 años hoy, su viudo la recuerda a ella y a la bebé que estaba por nacer
20 fotos

Hiromi cumpliría 38 años hoy, su viudo la recuerda a ella y a la bebé que estaba por nacer

Univision Famosos
¿Qué fue de los viudos de Karla Álvarez, Edith González, Lorena Rojas y otros famosos actores?
36 fotos

¿Qué fue de los viudos de Karla Álvarez, Edith González, Lorena Rojas y otros famosos actores?

Univision Famosos

Fabiola Yazmín Ortega no es la única famosa que enfrentó dichos padecimientos, los cuales acabaron con su vida durante su embarazo, otra que sufrió la misma situación fue Hiromi, exnovia de Carlos Rivera.

Famosas embarazadas que murieron a la espera de su bebé
Famosas embarazadas que murieron a la espera de su bebé
Imagen Instagram Fabiola Ortega / Hiromi


La cantante y actriz murió el 27 de septiembre de 2017 mientras esperaba la llegada de su primera hija.

Hiromi fue hospitalizada de urgencia un día antes de su fallecimiento tras presentar una hemorragia hepática, la cual le provocó la muerte.

Pese al esfuerzo médico, tanto la artista como su hija Julieta perdieron la vida y a los pocos días se supo que los síntomas que presentaba indicaban que sufrió de síndrome de HELLP.

“Tenía problemas gastrointestinales, tenía náuseas y eso. Se sentía mal… Obviamente ella, como mamá primeriza, se emocionó porque pensó que iba a dar a luz… Se le colapsó el hígado y la niña no recibió oxígeno. Nació muertita, se le murió a ella adentro”, reveló un familiar.

PUBLICIDAD

Conductora brasileña, Elaine Santos, murió a los 6 meses de embarazo

En noviembre pasado, se dio a conocer que la periodista brasileña Elaine Santos falleció a los 38 años con casi seis meses de embarazo.

La conductora, quien esperaba la llegada de su segundo hijo, fue hospitalizada de emergencia días antes de su muerte por insuficiencia respiratoria tras enfermar de neumonía.

“Su estado de salud empeoró y ella y el bebé no sobrevivieron… Aunque los médicos intentaron salvar al bebé, realizando trabajos exhaustivos, no pudieron hacer más por ambos, lamentablemente, madre e hijo fallecieron casi al mismo momento”, indicó la cadena Canção Nova.

Influencer, Emily Mitchell, muere a la espera de su quinto hijo

En enero de 2021, se reveló que la influencer Emily Mitchell murió a los 36 años mientras estaba embarazada de su quinto hijo.

“Nuestra querida Emily y su precioso bebé no nacido nos dejaron inesperadamente en la mañana del 22 de diciembre de 2020”, detalló su familia.

Su fallecimiento se registró cuando estaba desayunando y comenzó a sufrir síntomas, a los pocos minutos murió y pese a que recibió atención médica, no pudieron reanimarla.

Relacionados:
Marla Hiromi Hayakawa SalasFamososCelebridadesFamosas Embarazadas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD