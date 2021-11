Romina Marcos explicó de donde salió su talento para bailar: no fue por Niurka, su mamá

Romina Marcos demuestra su talento de baile en 'Las estrellas bailan en Hoy'



El 17 de septiembre de 2021 se anunció que la actriz Claudia Silva sufrió una lesión en el brazo y no pudo continuar con su participación en ‘Las estrellas bailan en Hoy: el casting’.

En su lugar entró Romina Marcos, quien desde ese momento ha cautivado a jueces y audiencia con su talento como bailarina.

A lo largo de su participación en el casting y en la competencia de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, la joven de 26 años ha bailado diferentes géneros como salsa cubana, tango, samba, reggeatón y más.

Entre movimientos de cadera, cargadas, pasos que demandan una gran coordinación y flexibilidad, vueltas y cambios de pareja, Romina ha dejado en claro que una de sus grandes pasiones es el baile y se entrega al 100% a él.

Esta destreza en la pista de baile sin duda es parte de horas de ensayo y un talento nato que bien podría haber heredado de su mamá pero Romina advirtió que fueron otras dos personas de quienes lo sacó.

Romina explicó de donde salió su talento para bailar: no fue por su mamá



El 25 de noviembre de 2021, Niurka y su hijo Emilio cumplieron años, la vedette 54 y el actor 19, y lo celebraron en una gran fiesta en Mérida, ciudad en donde vive la vedette.

Desafortunadamente, Romina no pudo acompañar a los festejados en este evento pero si compartió fotos y videos de ellos, y en uno de estos contenidos reveló quienes son los responsables de que baile tan bien.

La joven actriz escribió en una historia de Instagram “Cuando me preguntan: ¿Por qué bailas tan bien Romina?” y en ella compartió a los responsables, nada menos que sus medios hermanos, Emilio y Kiko, quienes mueven las caderas, los hombros y hacen más pasos de baile con gran energía.

En realidad, Romina parece bromear con esta declaración, ya que la acompañó con unos emojis de una carita llorando de la risa. No obstante, lo que sí advirtió la actriz es que esta soltura en baile es algo que viene de familia.

Bailar ha sanado a Romina Marcos



Desde antes de participar en 'Las estrellas bailan en Hoy', Romina ya había demostrado su gran amor por el baile. En una publicación del 5 de septiembre de 2021, la hija de Niurka confesó el gran impacto que bailar ha tenido en su vida.

"Bailar siempre me ha sanado. Me falta mucho por crecer y mejorar pero COMO LO DISFRUTO, regresar a tomar clases me ha sanado completamente, sudarlo todo y a darle con la vida."