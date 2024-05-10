Muertes de famosos

Hijo de Mariana Derderián escapó de brazos de la actriz en incendio: revelan últimos momentos de la tragedia

La periodista Karen Cordovez, quien hizo la cobertura del caso en Santiago de Chile, narró cómo fueron los últimos momentos de la fallida huida de la actriz y por qué el menor de 6 años no pudo salir de la vivienda durante el fatídico incendio en el que perdió la vida.

Video “No se sabía si había salido”: vecino de Mariana Derderián narra cómo intentaron salvar de incendio a su hijo

Horas después del trágico incendio en el que perdió la vida Pedro, el hijo de 6 años de la actriz chilena Mariana Derderián, nuevos detalles sobre cómo, supuestamente, fueron los últimos momentos de la fallida huida de la actriz junto a sus dos hijos del siniestro salen a la luz.

De acuerdo con la periodista Karen Cordovez, quien estuvo a cargo de la cobertura del caso en Santiago de Chile, el pasado 8 de mayo, el incendio habría comenzado por un corto circuito en una estufa eléctrica.

El incendio habría comenzado cerca de la habitación del menor, derivado de los cortes de luz y desperfectos eléctricos que dejaron las fuertes nevadas que azotaron a la zona días antes del accidente, reportó la comunicadora al medio local Teleshow.

¿Por qué el hijo de Mariana Derderián no salió de la vivienda junto a la actriz y su hermana?

En medio de la conmoción que ha causado la tragedia, Karen Cordovez narró los que habrían sido los últimos momentos de la familia de Derderián dentro de la vivienda incendiada y por qué el menor de sus hijos no pudo salir del lugar en el que perdió la vida.

La periodista asegura que la actriz, de 44 años, intentó sacar a su hijo de entre las llamas, pero el menor se le escapó de las manos, al parecer, asustado.

“Iban saliendo de la casa, ella y sus dos hijos, pero el nene se asustó y se escapó. Al principio Mariana pensó que se había ido hacia afuera y se había perdido en la calle. Luego se dio cuenta de que estaba adentro de la vivienda. Fue entonces que intentaron acceder a la habitación por el tragaluz, pero ya era demasiado tarde. El fuego consumió todo en 40 minutos”, relató.

Fuera de la casa, Mariana Derderián llamó a su expareja, el periodista Francisco Aravena, quien vive cerca del lugar, para que fuera a auxiliarla.

“El exmarido de Mariana vive a dos cuadras de su vivienda. Cuando empezó el fuego, ella lo llamó desesperada para que fuera a ayudarla”, dijo.

El comunicador llegó e intentó sacar a su hijo del incendio, pero los barrotes de seguridad en las ventanas de la habitación de Pedro dificultaron el rescate. Él terminó con quemaduras e inducido a coma derivado de la inhalación de humo.

“Le costó llegar al cuarto de su hijo, ya que dormía en el primer piso, y la ventana tenía barrotes. Esto último impidió un ingreso desde el exterior”, documentó Cordovez.

Mariana Derderián fue notificada por el personal de la emergencia sobre la muerte de su hijo dentro del lugar.
La actriz sufrió una descompensación y tuvo que ser ingresada al hospital, del que horas después salió para instalarse, según el reporte, en casa de su hermana.


