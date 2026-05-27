Hijo de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina quiere ser cantante, ¿dejará la actuación?
Eduardo Zucchi confesó que su abuelo, don Roberto Cantoral, es una gran "inspiración" para él, por lo cual no descarta seguir sus pasos en la música.
Eduardo Zucchi, uno de los mellizos de Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina, está escribiendo su carrera como actor con pasos firmes, sin embargo, confesó que le gustaría incursionar en la música, talento que habría heredado de su abuelo, el afamado compositor Roberto Cantoral.
El joven, de 25 años, compartió en entrevista con TVyNovelas que las canciones de su abuelo lo "llenan de inspiración" y "melancolía" cuando ha pasado por alguna situación de amor o de desamor.
Incluso, demostrará su talento vocal en la telenovela 'El Renacer de Luna', historia donde lleva el rol protagónico juvenil.
" Ya tengo la espinita de sacar mis sencillos, incursionar más en la música. Toco el piano, guitarra, sé solfeo, armonías", contó a la revista.
Eduardo también ha cursado por varios años clases de canto y confesó que le gustan las baladas: "Soy un romántico empedernido. Soy un Romeo".
También compartió que actualmente está enamorado, pero prefiere mantener a su novia en el anonimato, pues no pertenece al mundo del entretenimiento.
La hija de Itatí también podría incursionar en la música
Pero no solo Eduardo heredó el gusto por la música de don Roberto, también su hermana Itatí, quien ya ha escrito canciones.
"Le dije: 'Hagamos como Billie Eilish y Finneas. Tú me compones y yo te ayudo a interpretar'. Ella especialmente ha cantado muchos temas de mi abuelo y padrísimo".
María Itatí ha compartido el escenario junto a su famosa madre al cantarle "Las Mañanitas" a la Virgen de Guadalupe, pero también en un espectáculo que fue un homenaje a su abuelo, Roberto Cantoral.