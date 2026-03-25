Eduardo Santamarina

Eduardo Santamarina habla del debut de su hijo como actor y confiesa: “Me veo reflejado en él”

El actor habló como pocas veces del debut actoral de su hijo, Eduardo Zucchi. Para Eduardo Santamarina, el que su hijo se animara a seguir sus pasos en las telenovelas es “un proceso natural”.

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Por:Elizabeth González
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Eduardo Santamarina se ve “reflejado” en su hijo Eduardo Zucchi, quien está por debutar como actor en la telenovela ‘El Renacer de Luna’, del productor Roy Rojas.

Para el actor, este momento marca un antes y un después en su carrera, ya que por un lado está reviviendo parte de su juventud en los foros de televisión a través de Eduardo y, por otro lado, está conociendo a la nueva generación de actores, que incluye a Romina y Sebastián, hijos de Mayrín Villanueva y Jorge Poza.

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“Yo me veo reflejado completamente en mi hijo Eduardo porque además estoy viviendo una etapa en la que estoy volteando a ver las nuevas generaciones”, contó a TVyNovelas en la edición de la revista del 23 de marzo.

“De hecho, en esta telenovela, cuando estábamos en lectura le dije a Erika (Buenfil): ‘No conozco a la mitad del elenco’, ahí te das cuenta que ya viene la ola de la nueva generación, y en ese rubro están mis hijos: Eduardo, Sebastián y Romina”, agregó.

De acuerdo con Eduardo Santamarina, el debut de su hijo marca un momento importante para su familia y, sobre todo, para él, ya que es el significado de que Eduardo siguió sus pasos en la actuación.

“Mayrín y yo andamos como pavo real, porque, además, comparte proyecto con su hermano Sebastián”, expresó.

“Nacieron en los camerinos, recuerdo que cuando su mamá (Itatí Cantoral) estaba en Aventurera los llevaba al camerino con la nana, entonces ya se la saben”, dijo y sentenció: “Es maravilloso ver que los cinco hijos que tenemos, tres ya se dedican al medio”.

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