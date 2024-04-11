Hijo de Erika Buenfil se vuelve a poner vestido de la actriz: ya había confesado por qué lo hace

Video Hijo de Erika Buenfil aparece con una peluca y le preguntan si es gay: da una importante respuesta

Erika Buenfil sigue siendo cómplice de las ocurrencias de su hijo Nicolás Buenfil, quien en un nuevo video de TikTok volvió a lucir un vestido de la actriz.

El 9 de abril, el joven de 19 años se unió al nuevo trend 'Sbeaking Engalish', contando nuevamente con el apoyo de su madre. En el video viral, Nicolás utilizó un vestido largo en tonos dorados, lo que llamó la atención, ya que en febrero de 2021 había hecho algo similar.

PUBLICIDAD

“No hablamos inglés”, anotó el joven en su publicación.

A Nicolás Buenfil le da “muy igual lo que piensen” de él

El 26 de febrero pasado, después de publicar una fotografía en la que llevaba una peluca rosa, el hijo de Erika Buenfil declaró que le daba “muy igual lo que piensen” de él. Además, confesó por qué utiliza accesorios de mujer en sus videos de TikTok.

“Sinceramente me da muy igual lo que piensen de mí, me gusta divertirme y hacer cosas distintas, mi mamá en todo momento me apoya (en) mis locuras y la amo por eso, aquí está un claro ejemplo de ello”, anotó.

Antes de esta publicación, Nicolás Buenfil ya había grabado videos utilizando atuendos de mujer, uno de los cuales fue para recrear el trend de la canción 'Rica y apretadita' de El General y Anayka.