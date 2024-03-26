Hijo de Erika Buenfil debuta como actor y destapan que será protagonista

Video Hijo de Erika Buenfil la hace llorar en televisión con esta confesión

Erika Buenfil, reconocida por su destacada trayectoria en las telenovelas, también ha brillado en su rol más importante: el de madre. Su hijo, Nicolás, está a punto de dar sus primeros pasos en el mundo de la actuación y la famosa actriz destapa todos los detalles.

¿Cómo será el debut del hijo de Erika Buenfil?

La actriz Erika Buenfil, famosa por su papel protagónico en la telenovela “Amores Verdaderos”, compartió emocionantes noticias sobre su primogénito en una entrevista con Televisa Espectáculos este 25 de marzo.

En esta reveladora conversación, dio detalles sobre los primeros pasos de su hijo Nicolás en el mundo de la actuación, que serán en obras de teatro escolares.

“Está preparando una obra de teatro, de hecho acabo de subir a mis historias. En la escuela prepararon unas obras de teatro y van a hacer unas funciones, él es el protagonista”, expresó Erika Buenfil.

La actriz Erika Buenfil expresó su entusiasmo ante la decisión de su hijo de iniciar su carrera como actor. En una entrevista, compartió que varios productores ya han mostrado interés en asistir al debut de Nicolás.

“Estoy encantada de la vida, quiero ser la primera en la fila, ya me hablaron otros productores, amigos míos, quieren ir a verlo, explotó. Me llegaron muchos mensajes, es una función maravillosa. Voy a estar en la taquilla con el estómago hecho un nudo”. sentenció.

¿Quién es el papá de Nicolás, hijo de Erika Buenfil?

Nicolás de Jesús Buenfil López, el primogénito de Erika Buenfil, vino al mundo el 2 de febrero de 2005 en Monterrey, Nuevo León.

El único hijo de la actriz nació de la breve relación que sostuvo con Ernesto Zedillo Jr., hijo del expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León. A pesar de la ausencia paterna durante su infancia y parte de la adolescencia, Nicolás ha encontrado un camino hacia su padre y sus medias hermanas en los últimos años.