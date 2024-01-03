Hijo de Cristina Eustace se pregunta por qué su papá Esteban Loaiza "nunca le ha dado un regalo"

Video Juan Rivera dice que Lupillo nunca apoyó a Chiquis, ni siquiera en el supuesto triángulo amoroso con Esteban Loaiza

Cristina Eustace se sinceró al respecto de la relación que su expareja, Esteban Loaiza, mantiene con el hijo que procrearon juntos, Andrés.

La cantante, quien terminó su romance con el expelotero en el 2015, cuando su primogénito tenía tres meses de nacido, reveló que ellos están en contacto, pero que no se reúnen presencialmente.

"Él (Esteban) tiene comunicación con mi hijo. Mi hijo acaba de cumplir 8 años y le escribió, siempre ha tenido una relación con el celular, y yo le agradezco eso", dijo en entrevista en México a medios como Despierta América difundida este 1 de enero.

Eustace aseveró que Loaiza "nunca" ha visto en persona a Andrés y que el motivo de ello es porque el que fuera esposo de la fallecida Jenni Rivera "no puede pasar (a Estados Unidos)", donde ella reside con el niño.

En febrero de 2018, Loaiza fue detenido con más de 44 libras de sustancias ilícitas, por lo que posteriormente fue sentenciado a tres años de cárcel y cinco años de libertad condicional.

Agosto de 2021 fue el mes en el que al antes deportista le otorgaron la libertad condicional, la cual cumpliría en México, donde actualmente reside, específicamente en Tijuana, Baja California.

Hijo de Cristina Eustace hace preguntas sobre la actitud de su padre Esteban Loaiza

Ante esta situación, Cristina Eustace compartió que su hijo Andrés sí le realiza cuestionamientos acerca del proceder de su padre Esteban Loaiza.

"Mi hijo ya está grande, ya sabe, o sea, no le puedes decir mentiras. Él ve, me pregunta: 'Mamá, ¿por qué a mí mi papá nunca me ha dado un regalo?'", contó ella.

"Yo nada más trato de decirle: 'No sé, mijo, pregúntale a él'", agregó en torno a cuál es la respuesta que le da a su pequeño.

"Trato de hablar lo más positivo y proteger el corazón de mi hijo, creo que no está padre usar como herramienta de venganza a un hijo", externó.

Cristina Eustace y su hijo, Andrés, a quien procreó con Esteban Loaiza durante su relación. Imagen Cristina Eustace/Esteban Loaiza/Instagram

Esteban Loaiza no da manutención para su hijo con Cristina Eustace

En cuanto al tema económico, Cristina Eustace dio a conocer que Esteban Loaiza no le ha dado dinero para la manutención de Andrés en todo este tiempo.

"No, nunca lo hizo, pero la verdad es que (tengo) mucho trabajo, estamos echándole muchas ganas. Yo lo único que le digo a mi hijo es que es un niño muy amado, pues que tiene mucha mamá", comentó.

Ella no tiene intenciones de demandar al deportista por este hecho: " No, no, qué flojera. Él dijo que podía aportar como 140 (dólares) al mes, que ya en 8 años es mucha lana, pero yo no obligo a nadie a querer".